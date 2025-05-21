北市又見都更孤島！建商整合15年不等了 動工興建15層水岸宅

台北市又出現「都更孤島」，億東集團旗下億安建設整合位在南京東路五段、塔悠路的老屋逾15年，該基地原本是一大片連棟公寓，但最前排的一戶始終不同意，最後建商決定切割，進行危老重建，未來基地也行成一個前排是半月型老公寓、後面將興建新大樓的情況。

「億安沐青」日前舉行開工動土典禮，該案主打水岸景觀，基地面積約240坪，總銷金額約16億元，預計規劃興建地上15層、地下5層，規劃坪數16-35坪，開價每坪120萬到138萬元。

億安建設指出，該案特邀國際知名平面設計師蕭青陽擔任美學顧問，透過設計師的巧手妝點，用文化與藝文作品深植在僵硬的建築中，讓15樓高的建築為台北市水岸風貌再添一耀眼新星。

億安建設指出，該案除了面河第一排的優勢外，地理位址相當方面，距離捷運南京三民、松山站步行皆約10分鐘內可達，另外像內湖、大直，美式賣場、購物中心、知名餐廳與科學園區等皆是10分鐘生活圈，加上鄰近饒河夜市，也是商家琳瑯滿目是最受外國觀光客青睞的台北市觀光夜市。