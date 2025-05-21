晶碩股東會／每股配息11元創高 專利與海外布局為未來關鍵

晶碩（6491）21日召開股東會，會中通過去年財報與股利分配案。董事長郭明棟表示，儘管去年營收與前年相較並未出現明顯成長，但公司主動調整客戶結構，將部分市場從中國大陸轉向日本與歐洲，以因應大陸競爭加劇的市場態勢，這項策略也帶動毛利率開始回升。

晶碩股東會通過去年財報，2024年營收68.17億元，年增0.4%，稅後純益18.3億元，年增10.5%，每股稅後純益23.47元，續創歷史新高。董事會同時通過去年每股將配息11元，亦是新高水準，配發率約47%。

郭明棟指出，晶碩未來將聚焦技術含量更高的光學設計產品，同時擴大研發資源投入，目前公司研發團隊已超過200人，持續在新產品開發與專利佈局上扮演關鍵角色。他強調，隨著中國市場競爭日趨激烈，晶碩將逐步降低對大陸市場的依賴，同時把「專利保護」列為未來發展的核心戰略之一，以守住技術優勢、穩固全球布局。

總經理楊德勝則提到，儘管去年受到全球景氣疲弱與中國市場不確定性的雙重壓力影響，經營環境挑戰升高，但公司在積極提升效率與成本控管下，毛利率年增2個百分點，推動淨利成長約10%。此外，研發支出占比達9.5%，公司對技術創新與智慧財產權保護持續投入。

楊德勝指出，晶碩2025年將聚焦產能精進與全球布局擴大。繼大溪廠今年正式啟用後，中國南通廠水化後段產線也將投入生產，越南廠則預計年底前完成相關認證，成為下一個海外產能據點。同時，晶碩積極導入綠能設施，龜山廠與大溪廠已陸續架設太陽能系統，朝向綠色工廠與永續營運邁進。看好隨著近視人口持續增加，隱形眼鏡長線發展潛力，將持續強化產能與技術雙軌佈局。