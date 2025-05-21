出事才找律師太晚了！工程契約簽前就要懂這三眉角

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經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
簽約示意圖。聯合報系資料庫
簽約示意圖。聯合報系資料庫

隨著近來大型工程案接連傳出業主財務困難，導致承包商面臨資金風險，業界對「工程契約設計」與「風險控管」的關注升溫。德勤商務法律事務所21日指出，工程契約牽涉的不只是工程技術，法律面的設計與管理更是避免爭議、保障權益的關鍵，並從契約內容、紛爭處理及公司治理三大面向進行解析。

德勤商務法律事務所合夥律師林光彥指出，許多工程爭議其實來自最初的契約設計不周，其中，「付款條件」與「工程變更」最容易成為爭議焦點，付款條件應清楚載明金額計算與付款方式，包括預付款、按工程進度或階段支付的里程碑款項，以及驗收後的尾款，至於工程變更，通常需雙方書面同意，或透過合約中規定的程序辦理，才能合法調整工程內容與費用。

此外，契約中也應規範清楚工期、施工過程的監督方式及驗收標準，例如要求定期提供施工報告、監造紀錄及驗收報告，以強化工程管理、降低履約糾紛。

發生紛爭怎麼辦？林光彥表示，工程糾紛常因金額龐大、內容專業、歷時多年，解決機制必須視個案情況而定，調解有利於雙方協商，仲裁則由專業仲裁人判斷，程序較為彈性且具保密性；至於訴訟則有司法保障，但曠日廢時，承攬工程的公司也要特別留意，依民法規定，報酬請求的時效為兩年，超過時間恐無法主張權利。

對於參與跨國工程的公司，更應注意不同國家的法律制度，例如哪一國的法律適用、法院是否有管轄權等，這些都會影響日後的法律爭議處理。

林光彥提醒，工程契約與公司治理密不可分，若要長期穩健經營，業主與承包商都必須建立完善的風險控管機制，像是事前審查對方的信用狀況、清楚掌握市場變化、評估工程的財務可行性等，都是必要步驟。

同時也應重視對外資訊揭露，讓股東與利害關係人了解風險與應對措施，維持信任與透明，有助於爭取資源、共同分擔風險，提升企業永續經營的能力。

德勤商務法律事務所合夥律師林光彥。業者提供
德勤商務法律事務所合夥律師林光彥。業者提供

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