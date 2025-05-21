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竹市房屋稅6/2截止尚有47%未繳納 逾期最高加徵10%

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
2025年期房屋稅繳納期限為6月2日。新竹市稅務局表示，竹市截至5月19日，仍有47%的納稅義務人尚未完成繳納。圖／新竹市政府提供
2025年期房屋稅繳納期限為6月2日。新竹市稅務局表示，竹市截至5月19日，仍有47%的納稅義務人尚未完成繳納。圖／新竹市政府提供

2025年期房屋稅繳納期限為6月2日。新竹市稅務局表示，竹市截至5月19日，仍有47%的納稅義務人尚未完成繳納，逾期繳納房屋稅，每逾3日按滯納數額加徵1%滯納金，最高加徵至10%。逾30日仍未繳納者，將移送行政執行署強制執行。

新竹市稅務局指出，房屋稅差別稅率2.0新制於今年5月1日首次開徵，竹市房屋稅開徵戶數為21萬24戶，稅額總計20億8800萬元。財政部已將自住用房屋戶籍登記及出租房屋申報延長至6月2日，符合條件的民眾請於期限內提出申請，經核准後將重新開單，按較低稅率課徵；如稅款已繳納，也會主動辦理退稅。

稅務局提醒，逾期繳納房屋稅，每逾3日按滯納數額加徵1%滯納金，最高加徵至10%。逾30日仍未繳納者，將移送行政執行署強制執行。如未收到或遺失稅單，可使用自然人憑證、健保卡或行動自然人憑證登入「地方稅網路申報作業」線上查繳稅服務( https://net.tax.nat.gov.tw )查詢繳納，也可利用便利商店多媒體資訊機列印繳納單，再至櫃檯完成繳納，或向稅務局申請補發。

稅務局說明，為鼓勵民眾使用電子化方式繳稅，推出「e化繳稅好EASY」抽獎活動，凡於6月2日前透過線上查繳稅服務、行動支付或掃描稅單上的QR Code完成繳納，即可參加抽獎，有機會獲得1萬元商品券。

此外，納稅義務人因受美國「對等關稅」政策影響，不能於規定期限內一次繳清，可申請延期或分期繳納，不受稅額限制。延期最長1年，分期最長可達36期（每期1個月）。相關規定及申請流程已置於稅務局官網「受美國關稅影響 延分期繳稅專區」( https://www.hcct.gov.tw )，民眾可前往查詢並下載表單。

新竹市稅務局提醒，逾期繳納房屋稅，每逾3日按滯納數額加徵1%滯納金，最高加徵至10%。逾30日仍未繳納者，將移送行政執行署強制執行。圖／報系資料照
新竹市稅務局提醒，逾期繳納房屋稅，每逾3日按滯納數額加徵1%滯納金，最高加徵至10%。逾30日仍未繳納者，將移送行政執行署強制執行。圖／報系資料照

自然人憑證 美國 房屋稅

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