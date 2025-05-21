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iRent 機車再擴大 全台12縣市機車同站租還據點增至43站

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
iRent機車擴展範圍。業者提供
iRent機車擴展範圍。業者提供

iRent 21日宣布，iRent同站機車達43個站點，深入基隆、淡水、台南、花蓮及台東之外，進一步擴展至北北桃逾10個新站點，更首次進駐彰化，新增宜蘭羅東與礁溪等交通樞紐熱區，使iRent機車路邊租還、同站租還的營運服務範圍，進一步擴至全台12個縣市。

iRent是國內唯一提供共享汽機車服務的業者，透過汽車機車的轉乘、連結大眾運輸工具，提供更多元、輕鬆的移動選擇。

iRent全年無休、24小時皆可取還車，不論使用者何時開啟旅程，都能即時自助租借，自2019年推出共享機車服務以來，全面使用電動機車，累積服務里程達6千萬公里，減少碳排量超過400萬公斤。

為推動綠色交通，iRent持續洞察會員使用需求，打造全新「同站機車」營運模式，除在大眾運輸站點周邊設置「同站機車」據點，提供24小時不間斷的租還服務，讓民眾可從高鐵站、火車站、客運站出站後，即時使用iRent機車作為往返住家、工作地點與旅遊景點的靈活接駁工具，亦深入社區、市場，為站點周邊的會員提供日常通勤、外出購物時，更具彈性的代步選擇。

電動機車 iRent

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