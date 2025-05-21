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Uber Eats青少年版上線 導入消費額度等安全機制

中央社／ 台北21日電

繼「Uber青少年版」推出後，Uber Eats今天宣布，Uber Eats青少年版在台登場，家長或監護人可透過Uber及Uber Eats雙平台，協助青少年的乘車行程與餐點訂單，導入即時訂單追蹤、消費額度設定等多重安全機制。

Uber Eats今天透過新聞稿宣布，即日起，13至17歲的青少年可透過家長的「家庭帳號」功能，開設UberEats青少年版專屬帳戶，使用Uber Eats平台美食外送，不含生鮮雜貨，同時平台也提供多重安全機制，包含即時訂單追蹤及消費額度設定等功能，讓家長在給孩子用餐自主權的同時，也能掌握與引導消費習慣。

Uber Eats指出，延續去年推出「Uber青少年版」受家長好評後，針對青少年的日常餐飲需求推出青少年帳戶功能，幫助家長減輕備餐壓力，同時可培養孩子的飲食與消費自主性，透過家庭帳號設定，家長可授權青少年為其開通青少年帳戶。

Uber Eats台灣總經理李佳穎表示，觀察到許多家長日常生活工作繁忙，卻又希望家中的青少年能有安全又便利的飲食安排，推出Uber Eats青少年版，透過導入多重安全機制，為青少年帶來更多自由選擇的同時，也鼓勵青少年在父母的引導下學習自主用餐與理性消費。

Uber Eats說明，青少年版配有一系列安全機制，除了由高評分的外送合作夥伴為青少年提供外送服務，同時透過家庭帳號功能，可即時查看青少年的訂單內容、金額，以及外送合作夥伴的即時位置，掌握孩子的用餐狀況，除此之外，家長也能透過家庭帳號自訂青少年每月消費額度上限，避免青少年超出設定預算。

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