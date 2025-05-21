快訊

為何增設台灣總部 黃仁勳妙答：「我們需要更多的椅子！」

NBA／雷霆下半場打爆灰狼！西區冠軍賽G1大勝26分

鐵公路都中斷 徐榛蔚不忍了！喊話賴總統搭火車開蘇花到花蓮看看

走 AI 還是選韌體？ 人力銀行提醒這樣選薪資衝上8萬元

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

輝達執行長黃仁勳日前在台北國際電腦展（COMPUTEX）的專題演說中，正式宣布輝達海外總部將落腳台北士林北投，並且持續招兵買馬，近期開出全球上千個職缺，其中在台灣釋出94個職缺，名列全球第二，僅次於美國。說明了台灣科技島在全球供應鏈的重要性，「得人才者得天下」，AI人才無疑是推動組織創新與提升競爭力的致勝關鍵。

日前有網友在論壇發文表示「自己是電資碩畢，純軟體沒有到很有興趣，有想要朝韌體的方向前進，請問該繼續走AI的路線還是轉軟韌體呢？」，原Po發問釣出一票熱心前輩給意見，「在意生活的，好的純軟公司是真的推，錢夠用又舒服」、「當然選 AI 呀！反正主管也不知道你有沒有做對」、「現在AI可能會好一點，軟韌體超級競爭，學校不夠好，相關又少，應該也會比較難找一點」、「走AI若不幸中年失業怎麼想都感覺比不過年輕人」、「AI上下限很大吧，一般人可能還是軟韌」、「AI要求會更高，小心兩頭空」、「AI應用的軟工是比較適合的方向」。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，科技業從業人員平均薪資高居產業之冠，不僅起薪優渥，且隨著資歷累計，員工的分紅獎金更驚人，台灣科技業撐起全球 AI 供應鏈，凸顯產業價值的重要性，也同步反映在從業人員待遇條件，觀察「韌體工程師」，根據1111人力銀行資料庫顯示，研究所學歷入行不到一年的韌體工程師平均薪資68,400元，待滿3~5年後的薪資則可突破八萬元大關，薪資成長動能極強。

盤點韌體工程師所具備的職能包括：軟韌體程式設計、程式偵錯修改與維護、技術文件撰寫能力、撰寫測試計劃及測試報告書、資料通訊與網路應用、軟體整合測試以及通訊傳輸相關軟硬體工具應用，整體而言，韌體錯誤往往難以重現，需具備冷靜、有邏輯與解決問題的能力，加上韌體技術更新慢、難度高，需要不斷學習及累積經驗，因此職能含金量極高，不易被取代。

1111人力銀行總經理張篆楷指出，AI相關證照已成為不可或缺的職場利器，為幫助求職者拓展職涯深度與廣度，1111人力銀行在今年3月底協辦「AI應用規劃師培訓班」，課程主打「一次培訓、雙證加值」，協助學員透過大量模擬試題與完整課程內容備考國家iPAS AI應用規劃師證照，結訓後獲得主辦單位輔仁大學AI人工智慧發展中心和《科技島》核發的「AI應用規劃師培訓一般證照」，吸引超過600人報名，由於學員反應熱烈，目前「AI應用規劃師培訓班」正研擬加開中南部場次，協助上班族職能鍍金。

莊雨潔表示，迎接數位時代浪潮，國內許多大學、職訓機構、企業內訓已紛紛開設AI相關課程，究竟台灣AI人才的最後一塊拼圖缺了什麼？5月28日下午一點半在政大公企中心舉辦【AI數位轉型論壇-人才優化策略佈局以及如何將AI人才導入企業】，誠摯邀請全台人資夥伴齊聚，共同深入探討AI如何重塑人力資源管理的環節，聚焦AI在招募、培訓、績效管理等核心環節實務應用，深入剖析轉型痛點與解方，協助企業在人資數位轉型路上走得更穩健，誠摯邀請全台人資夥伴共襄盛舉。

薪資 人力銀行 AI

延伸閱讀

芬蘭駐台代表有意在桃園設國際學校 張善政給了2名單

和黃仁勳合作有譜？ 中研院：與輝達洽談中

黃仁勳指美國出口管制策略錯誤讓輝達坐失市場 激勵中國自主發展決心

躋身NVLink Fusion首批合作夥伴…輝達新架構 聯發科助攻

相關新聞

巧新股東會／每股現金股利2.2元

巧新（1563）21日股東會由董事長黃聰榮主持，承認2024年度營業報告書、財務報表以及盈餘分配案。

《宮﨑駿的奇幻世界》／一虧共事夥伴眼中的大師：細膩溫柔卻也犀利嚴肅

《宮﨑駿的奇幻世界》是一封送給宮﨑駿粉絲的情書，以柔和卻深刻地筆鋒，描摹出這位動畫大師的創作生命。透過本人訪談、身邊夥伴的敘述，引領觀眾、粉絲們踏入宮﨑駿以無數心血打造的奇幻世界。 影片從宮﨑駿的成長經歷說起，細細訴說他如何在年輕時遇見動畫、如何因一次偶然而投身於這片創作天地。 當他憶起年少時為了躲避升學考試的壓力，走進電影院，看見《白蛇傳》動畫裡流轉的畫面時，心弦彷彿被撥動，一下下鼓動出最為誘惑的樂章，讓他決定投入其中，從此踏入業界便再也未曾想過離棄。 他的創作不僅是技術的展現，更是靈魂的寄託——那些躍動在畫面上的角色、飄盪在空氣中的旋律，都是他最真摯的表達。

信義房屋股東會／通過每股配發1.8元現金股利、殖利率估逾6%

信義房屋（9940）21日舉行2025年股東常會，由董事長周耕宇親自主持，會中完成董事會改選，並通過每股配發現金股利1....

辦公室租金十年漲28% 商仲：企業想法變了

信義全球資產公司發布商用不動產市場季報指出，考量辦公租金長期上漲趨勢，加上近期金融市場波動驅動資產配置需求，企業想法轉變...

基隆驚見7字頭、竟是爛尾樓 專家：再貴也咬牙買下去

實價揭露，基隆也出現7字頭，曾經是爛尾樓的「東方帝景」，5樓一戶小宅以1,080萬元交易，扣除車位，換算每坪單價達71....

北市都更平台新功能 一鍵查詢都更基地周邊房價及租金

都市更新海量資訊常令民眾霧裡看花，台北市政府地政局「都更/地政資訊平台」，今推出第3波「周邊房地行情」查詢新功能，一鍵啟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。