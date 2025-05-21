走 AI 還是選韌體？ 人力銀行提醒這樣選薪資衝上8萬元

輝達執行長黃仁勳日前在台北國際電腦展（COMPUTEX）的專題演說中，正式宣布輝達海外總部將落腳台北士林北投，並且持續招兵買馬，近期開出全球上千個職缺，其中在台灣釋出94個職缺，名列全球第二，僅次於美國。說明了台灣科技島在全球供應鏈的重要性，「得人才者得天下」，AI人才無疑是推動組織創新與提升競爭力的致勝關鍵。

日前有網友在論壇發文表示「自己是電資碩畢，純軟體沒有到很有興趣，有想要朝韌體的方向前進，請問該繼續走AI的路線還是轉軟韌體呢？」，原Po發問釣出一票熱心前輩給意見，「在意生活的，好的純軟公司是真的推，錢夠用又舒服」、「當然選 AI 呀！反正主管也不知道你有沒有做對」、「現在AI可能會好一點，軟韌體超級競爭，學校不夠好，相關又少，應該也會比較難找一點」、「走AI若不幸中年失業怎麼想都感覺比不過年輕人」、「AI上下限很大吧，一般人可能還是軟韌」、「AI要求會更高，小心兩頭空」、「AI應用的軟工是比較適合的方向」。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，科技業從業人員平均薪資高居產業之冠，不僅起薪優渥，且隨著資歷累計，員工的分紅獎金更驚人，台灣科技業撐起全球 AI 供應鏈，凸顯產業價值的重要性，也同步反映在從業人員待遇條件，觀察「韌體工程師」，根據1111人力銀行資料庫顯示，研究所學歷入行不到一年的韌體工程師平均薪資68,400元，待滿3~5年後的薪資則可突破八萬元大關，薪資成長動能極強。

盤點韌體工程師所具備的職能包括：軟韌體程式設計、程式偵錯修改與維護、技術文件撰寫能力、撰寫測試計劃及測試報告書、資料通訊與網路應用、軟體整合測試以及通訊傳輸相關軟硬體工具應用，整體而言，韌體錯誤往往難以重現，需具備冷靜、有邏輯與解決問題的能力，加上韌體技術更新慢、難度高，需要不斷學習及累積經驗，因此職能含金量極高，不易被取代。

1111人力銀行總經理張篆楷指出，AI相關證照已成為不可或缺的職場利器，為幫助求職者拓展職涯深度與廣度，1111人力銀行在今年3月底協辦「AI應用規劃師培訓班」，課程主打「一次培訓、雙證加值」，協助學員透過大量模擬試題與完整課程內容備考國家iPAS AI應用規劃師證照，結訓後獲得主辦單位輔仁大學AI人工智慧發展中心和《科技島》核發的「AI應用規劃師培訓一般證照」，吸引超過600人報名，由於學員反應熱烈，目前「AI應用規劃師培訓班」正研擬加開中南部場次，協助上班族職能鍍金。

莊雨潔表示，迎接數位時代浪潮，國內許多大學、職訓機構、企業內訓已紛紛開設AI相關課程，究竟台灣AI人才的最後一塊拼圖缺了什麼？5月28日下午一點半在政大公企中心舉辦【AI數位轉型論壇-人才優化策略佈局以及如何將AI人才導入企業】，誠摯邀請全台人資夥伴齊聚，共同深入探討AI如何重塑人力資源管理的環節，聚焦AI在招募、培訓、績效管理等核心環節實務應用，深入剖析轉型痛點與解方，協助企業在人資數位轉型路上走得更穩健，誠摯邀請全台人資夥伴共襄盛舉。