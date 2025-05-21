快訊

LINE免費貼圖9款！女神李珠珢陪你180天 人魚漢頓終身免費用

為何增設台灣總部 黃仁勳妙答：「我們需要更多的椅子！」

NBA／雷霆下半場打爆灰狼！西區冠軍賽G1大勝26分

長汎假期推上半年最狂旅遊優惠 台北 TTE 旅展出國最高省一萬

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長汎假期推出精緻度與舒適度兼具的「質享旅遊」系列產品，「百選新銀水伊豆奢華列車5日」搭乘「藍寶石踴子號」穿越伊豆半島，入住百選旅館「堂島新銀水」。長榮航提供
長汎假期推出精緻度與舒適度兼具的「質享旅遊」系列產品，「百選新銀水伊豆奢華列車5日」搭乘「藍寶石踴子號」穿越伊豆半島，入住百選旅館「堂島新銀水」。長榮航提供

上半年最大規模旅展－台北國際觀光博覽會將於5月23日（五）至5月26日（一）在台北世貿一館強勢登場！長榮航空（2618）直營旅行社－長汎假期推出多樣行程，無論是想把握暑期前的最後一波促銷，或提前籌劃下半年度秋冬旅程，不要錯過本次旅展。

旅展期間至長汎假期全台門市報名，同樣享有旅展特惠價！除了精選特惠行程，長汎假期全館提供歐洲/美加/紐西蘭每人折$2,000，以及日本/韓國/東南亞/澳洲每人折$1,000的優惠。

長汎假期蔡錦惠副總經理表示，「隨著旅遊市場逐步回溫，看準第3、4季出遊熱潮，暑假、秋季賞楓及北國追極光等行程，將於旅展祭出超值優惠，包括『指定行程最高現折萬元』、『短線行程兩萬元有找』等破盤折扣，歡迎大家把握機會搶便宜、輕鬆出遊」。

最強優惠手刀速搶！各線皆祭出優惠，讓民眾旅展省荷包超有感！赴日旅遊下殺一口價，「東京輕旅行鎌倉箱根螃蟹湯樂5日」$19,900起、「北海道遇見浪漫超值4日」$21,900起。享受熱情陽光東南亞2萬有找，詢問度爆表「普吉島全程五星自由行4日」$16,900起、「無購物泰划算海鮮燒烤無限泰國6日」$18,999起。長程旅遊慢慢玩「FUN遊英法雙國10日」$101,800起，現場付訂每人再折$10,000；「歐洲三重奏漫步荷比法9日」$95,800起，現場報名每人再折$8,000。

搶攻暑假黃金檔期，日本指定行程小孩不占床立省一萬元！激推「東京迪士尼輕井澤晴空塔寶可夢5日」，適合全家大小同樂出遊，現僅$28,900起。暑假飛往東南亞超夯度假勝地，「GOGO北越雙龍灣5日」旅展一口價$17,900起、「鈔激省峇里島GOGO 5日」$19,900起。避暑遊歐首選，「高山上的世界花園探訪瑞士13日」每人最高現省$10,000，再贈送小費。

2025年秋季賞楓行程熱烈開賣，即刻預約今年金秋夢幻之旅，錯過再等一年，「北陸立山秋楓湯樂5日」飽覽立山黑部秋天特有漸層楓紅、「東北戀戀金秋星野奧入瀨5日」保證入住星野飯店，搭纜車俯瞰八甲田山三段染，日本賞楓現正早鳥優惠第二人折$3,000。秋遊美加正當時，捕捉楓葉之國秋日最絢爛的風景，「楓紅全覽美加東12日」現場付訂再折$5,000；「加拿大浪漫楓情東西岸全覽12日」旅展限定優惠，立折$9,000。

此生必追魔幻極光！被列為人生旅遊清單的北國，「歐若拉的擁抱芬蘭愛戀極光之旅10日」入住玻璃極光屋，拜訪北極圈聖誕老人村；「黃刀極光落磯城堡11日」安排3晚停留黃刀鎮，提升極光可見率，早鳥優惠每人最高享$10,000折扣。

長汎假期推出精緻度與舒適度兼具的「質享旅遊」系列產品，精選國內外共八支行程，以嚴選旅宿、自然人文與味覺饗宴為核心規格打造質感之旅，展現長汎假期對旅遊品質的堅持。特別推薦「百選新銀水伊豆奢華列車5日」搭乘「藍寶石踴子號」穿越伊豆半島，住百選溫泉旅館；「馬來奢華文化饗宴5日」五星帝國泳池套房，享用必比登推薦美食；「南北竿＋東引島非來不可4日」嚐自養自釣馬祖鮮味，住東引深度探索，夜觀藍眼淚。

澎金馬地區旅遊旺季正夯！結合戰地風情、風獅爺尋寶、自然生態與手作DIY，金門系列產品融入在地故事，旅展現場下訂最高每人折$500。主打行程「小資愛旅行-金門歸鄉築夢果味饗宴3日」每人只要$7,200起，入住老屋改造民宿，品嚐以當季水果入菜的無菜單料理。澎湖、馬祖同樣精采，「澎湖浪漫東海/南海跳島逍遙遊3日」$11,890起，入住馬公市區飯店，2人即成團；「馬祖南北竿+大坵梅花鹿3日」$11,429起，特別安排閩東特色餐，入住傳統北竿芹壁聚落。

國內外自由行限時折扣 挖掘優惠把握現在

擁有全球眾多航線及優質旅宿的「長榮假期」，也在旅展期間推出限時優惠，機加酒最高折2,188元，指定航線再贈eSIM，還有機會抽中長榮航空台灣-東南亞來回經濟艙機票，超值優惠不容錯過。國內航空自由行第一品牌「立榮假期」亦同步推出旅展限定活動，輸入專屬折扣碼「TTE2025」，機加酒單筆享95折！讓旅客以更實惠的價格輕鬆啟程，開啟理想假期。

本次旅展長汎假期推出眾多優惠行程，現在就是規劃旅遊的最佳時機。長汎假期服務專員將在現場提供最專業的旅遊諮詢，讓每位旅客找到心有所屬的旅遊產品。聰明的旅人現在就把握機會，快來台北國際觀光博覽會到長汎假期的攤位（展區編號：B721）挖掘優惠行程，報名搶好康，長汎假期讓你的世界好玩起來。

長汎假期推出「歐若拉的擁抱芬蘭愛戀極光之旅10日」，早鳥優惠每人最高享$10,000折扣。長榮航空提供
長汎假期推出「歐若拉的擁抱芬蘭愛戀極光之旅10日」，早鳥優惠每人最高享$10,000折扣。長榮航空提供
長汎假期推出賞楓行程「東北戀戀金秋星野奧入瀨5日」保證入住星野飯店，欣賞奧入瀨溪流，搭纜車俯瞰八甲田山三段染，現正早鳥優惠第二人折$3,000。長榮航提供
長汎假期推出賞楓行程「東北戀戀金秋星野奧入瀨5日」保證入住星野飯店，欣賞奧入瀨溪流，搭纜車俯瞰八甲田山三段染，現正早鳥優惠第二人折$3,000。長榮航提供

長榮航空 東南亞 旅展

延伸閱讀

東南旅遊、CloudMile萬里雲 旅展推AI魔鏡智能選旅

台北國際觀光博覽會周五登場 台虎線上旅展最低799起

台灣亮相地中海旅展 深化觀光外交吸引以色列旅客

長榮航空線上旅展「來回最低3230元」 明起限時22天開賣

相關新聞

巧新股東會／每股現金股利2.2元

巧新（1563）21日股東會由董事長黃聰榮主持，承認2024年度營業報告書、財務報表以及盈餘分配案。

《宮﨑駿的奇幻世界》／一虧共事夥伴眼中的大師：細膩溫柔卻也犀利嚴肅

《宮﨑駿的奇幻世界》是一封送給宮﨑駿粉絲的情書，以柔和卻深刻地筆鋒，描摹出這位動畫大師的創作生命。透過本人訪談、身邊夥伴的敘述，引領觀眾、粉絲們踏入宮﨑駿以無數心血打造的奇幻世界。 影片從宮﨑駿的成長經歷說起，細細訴說他如何在年輕時遇見動畫、如何因一次偶然而投身於這片創作天地。 當他憶起年少時為了躲避升學考試的壓力，走進電影院，看見《白蛇傳》動畫裡流轉的畫面時，心弦彷彿被撥動，一下下鼓動出最為誘惑的樂章，讓他決定投入其中，從此踏入業界便再也未曾想過離棄。 他的創作不僅是技術的展現，更是靈魂的寄託——那些躍動在畫面上的角色、飄盪在空氣中的旋律，都是他最真摯的表達。

信義房屋股東會／通過每股配發1.8元現金股利、殖利率估逾6%

信義房屋（9940）21日舉行2025年股東常會，由董事長周耕宇親自主持，會中完成董事會改選，並通過每股配發現金股利1....

辦公室租金十年漲28% 商仲：企業想法變了

信義全球資產公司發布商用不動產市場季報指出，考量辦公租金長期上漲趨勢，加上近期金融市場波動驅動資產配置需求，企業想法轉變...

基隆驚見7字頭、竟是爛尾樓 專家：再貴也咬牙買下去

實價揭露，基隆也出現7字頭，曾經是爛尾樓的「東方帝景」，5樓一戶小宅以1,080萬元交易，扣除車位，換算每坪單價達71....

北市都更平台新功能 一鍵查詢都更基地周邊房價及租金

都市更新海量資訊常令民眾霧裡看花，台北市政府地政局「都更/地政資訊平台」，今推出第3波「周邊房地行情」查詢新功能，一鍵啟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。