巧新股東會／每股現金股利2.2元
巧新（1563）21日股東會由董事長黃聰榮主持，承認2024年度營業報告書、財務報表以及盈餘分配案。
儘管汽車產業因大環境景氣波動影響拉貨力道，但受惠於公司積極調整客製化輪圈產品接單結構、優化成本，同時提升生產效益、嚴控成本費用，助力2024年全年三率仍表現亮眼，在公司整體財務體質健全與營運資金充沛下，公司決議配發每股現金股利2.2元，平均10年來的每股股利配發為2.3元的水準，且連續6年股利配發率保持在60％以上，現金殖利率約3.7％。
公司期許未來仍持續秉持著以每股現金股利配發至少2元及配息率至少60％以上為目標。
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