星宇航空插旗鳳凰城 2026年2月直飛北美半導體重鎮

星宇航空北美全新航點揭曉！跟著台積電設廠的鳳凰城開闢新航點，鳳凰城市長 Kate Gallego 宣佈星宇成為亞洲飛往鳳凰城首個直飛航班，預計將於2026年2月將飛進鳳凰城。

美國總統川普讓美國再次偉大政策下，亞洲往北美的商務需求全面增加，星宇航空北美線2026年打算開通鳳凰城天港國際機場和臺北桃園機場之間的新直飛航班；隨著鳳凰城市場宣布這估消息後，將於明年2月開航，每周提供 3到4個航班。

星宇航空即將於6月2日閃耀開航加州安大略，初期每週營運四班，深化北美市場布局，拓展跨洲航網版圖，邀請到「不死鳥」郭泓志擔任加州安大略航線宣傳大使，蓄勢待發迎接全新航線的啟航。

這是鳳凰城和亞利桑那州飛往亞洲的首個直飛航班。Gallego 在她的年度城市國情咨文中分享了這一消息。在此之前，美國正西體電路製造公司計劃向其鳳凰城工廠投資1650億美元，這是美國有史以來最大的外國直接投資。

鳳凰城市場Gallego在外電報導中指出，星宇成為鳳凰城飛往亞洲的首家直飛航航空業者，反映城市正驚人發展，鳳凰城將成為全球矚目的國際城市，隨著台積電對鳳凰城的歷史性投資帶來了數千個高薪工作崗位，提升作為半導體中心的聲譽，現在它正在說明增加航空服務需求。

星宇的目標是鎖定北美市場，北美航線轉機客非常重要的市場，目前星宇航空北美轉機客約占總載客的6成，6月2日星宇航將開闢桃園-安大略，屆時總班次會達到28班，美西航點會有四個城市；北美線還會持續擴大航網，預計今年第4季或是2026年第1季還會加開北美新航點，隨著新機陸續交機，下一步就是揮軍鳳凰城開闢新航點。