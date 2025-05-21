快訊

為何增設台灣總部 黃仁勳妙答：「我們需要更多的椅子！」

NBA／雷霆下半場打爆灰狼！西區冠軍賽G1大勝26分

鐵公路都中斷 徐榛蔚不忍了！喊話賴總統搭火車開蘇花到花蓮看看

星宇航空插旗鳳凰城 2026年2月直飛北美半導體重鎮

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空即將於6月2日閃耀開航加州安大略，初期每週營運四班，深化北美市場佈局，拓展跨洲航網版圖，邀請到「不死鳥」郭泓志擔任加州安大略航線宣傳大使。星宇航空提供
星宇航空即將於6月2日閃耀開航加州安大略，初期每週營運四班，深化北美市場佈局，拓展跨洲航網版圖，邀請到「不死鳥」郭泓志擔任加州安大略航線宣傳大使。星宇航空提供

星宇航空北美全新航點揭曉！跟著台積電設廠的鳳凰城開闢新航點，鳳凰城市長 Kate Gallego 宣佈星宇成為亞洲飛往鳳凰城首個直飛航班，預計將於2026年2月將飛進鳳凰城。

美國總統川普讓美國再次偉大政策下，亞洲往北美的商務需求全面增加，星宇航空北美線2026年打算開通鳳凰城天港國際機場和臺北桃園機場之間的新直飛航班；隨著鳳凰城市場宣布這估消息後，將於明年2月開航，每周提供 3到4個航班。

星宇航空即將於6月2日閃耀開航加州安大略，初期每週營運四班，深化北美市場布局，拓展跨洲航網版圖，邀請到「不死鳥」郭泓志擔任加州安大略航線宣傳大使，蓄勢待發迎接全新航線的啟航。

這是鳳凰城和亞利桑那州飛往亞洲的首個直飛航班。Gallego 在她的年度城市國情咨文中分享了這一消息。在此之前，美國正西體電路製造公司計劃向其鳳凰城工廠投資1650億美元，這是美國有史以來最大的外國直接投資。

鳳凰城市場Gallego在外電報導中指出，星宇成為鳳凰城飛往亞洲的首家直飛航航空業者，反映城市正驚人發展，鳳凰城將成為全球矚目的國際城市，隨著台積電對鳳凰城的歷史性投資帶來了數千個高薪工作崗位，提升作為半導體中心的聲譽，現在它正在說明增加航空服務需求。

星宇的目標是鎖定北美市場，北美航線轉機客非常重要的市場，目前星宇航空北美轉機客約占總載客的6成，6月2日星宇航將開闢桃園-安大略，屆時總班次會達到28班，美西航點會有四個城市；北美線還會持續擴大航網，預計今年第4季或是2026年第1季還會加開北美新航點，隨著新機陸續交機，下一步就是揮軍鳳凰城開闢新航點。

星宇航空自成立以來便致力於帶給旅客最精緻舒適的飛航體驗，為航空業樹立高標準。在這7年之間達成了許多里程碑，成功開闢27個航點，其中包含3個北美航點，洛杉磯、舊金山、西雅圖，並將於6月2日開闢加州安大略航線。

星宇航空北美全新航點揭曉!鳳凰城市長 Kate Gallego 宣佈星宇成為亞洲飛往鳳凰城首個直飛航班，預計將於2026年2月將飛進鳳凰城。記者黃淑惠翻攝該外電網頁
星宇航空北美全新航點揭曉!鳳凰城市長 Kate Gallego 宣佈星宇成為亞洲飛往鳳凰城首個直飛航班，預計將於2026年2月將飛進鳳凰城。記者黃淑惠翻攝該外電網頁
星宇航空北美全新航點揭曉!跟著台積電設廠的鳳凰城開闢新航點，預計將於2026年2月將飛進鳳凰城。星宇提供
星宇航空北美全新航點揭曉!跟著台積電設廠的鳳凰城開闢新航點，預計將於2026年2月將飛進鳳凰城。星宇提供

航線 美國 星宇航空

延伸閱讀

北美運價暴漲⋯長榮噴出、貨櫃大復甦？網：00918、00919等高股息受惠

限時8天！Uber One會員週美食買1送1 星宇航空機票折3%

星宇6月2日開航加州安大略 「不死鳥」郭泓志任代言人

星宇航空攜手Uber及Uber Eats 共推會員專屬優惠

相關新聞

巧新股東會／每股現金股利2.2元

巧新（1563）21日股東會由董事長黃聰榮主持，承認2024年度營業報告書、財務報表以及盈餘分配案。

《宮﨑駿的奇幻世界》／一虧共事夥伴眼中的大師：細膩溫柔卻也犀利嚴肅

《宮﨑駿的奇幻世界》是一封送給宮﨑駿粉絲的情書，以柔和卻深刻地筆鋒，描摹出這位動畫大師的創作生命。透過本人訪談、身邊夥伴的敘述，引領觀眾、粉絲們踏入宮﨑駿以無數心血打造的奇幻世界。 影片從宮﨑駿的成長經歷說起，細細訴說他如何在年輕時遇見動畫、如何因一次偶然而投身於這片創作天地。 當他憶起年少時為了躲避升學考試的壓力，走進電影院，看見《白蛇傳》動畫裡流轉的畫面時，心弦彷彿被撥動，一下下鼓動出最為誘惑的樂章，讓他決定投入其中，從此踏入業界便再也未曾想過離棄。 他的創作不僅是技術的展現，更是靈魂的寄託——那些躍動在畫面上的角色、飄盪在空氣中的旋律，都是他最真摯的表達。

信義房屋股東會／通過每股配發1.8元現金股利、殖利率估逾6%

信義房屋（9940）21日舉行2025年股東常會，由董事長周耕宇親自主持，會中完成董事會改選，並通過每股配發現金股利1....

辦公室租金十年漲28% 商仲：企業想法變了

信義全球資產公司發布商用不動產市場季報指出，考量辦公租金長期上漲趨勢，加上近期金融市場波動驅動資產配置需求，企業想法轉變...

基隆驚見7字頭、竟是爛尾樓 專家：再貴也咬牙買下去

實價揭露，基隆也出現7字頭，曾經是爛尾樓的「東方帝景」，5樓一戶小宅以1,080萬元交易，扣除車位，換算每坪單價達71....

北市都更平台新功能 一鍵查詢都更基地周邊房價及租金

都市更新海量資訊常令民眾霧裡看花，台北市政府地政局「都更/地政資訊平台」，今推出第3波「周邊房地行情」查詢新功能，一鍵啟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。