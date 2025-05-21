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信義房屋股東會／通過每股配發1.8元現金股利、殖利率估逾6%

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
信義房屋21日舉行2025年股東常會，由董事長周耕宇親自主持，會中完成董事會改選，並通過每股配發現金股利1.8元的盈餘分派案，依21日盤中股價28.3元計算，現金殖利率約達6.4%。記者陳美玲/攝影
信義房屋21日舉行2025年股東常會，由董事長周耕宇親自主持，會中完成董事會改選，並通過每股配發現金股利1.8元的盈餘分派案，依21日盤中股價28.3元計算，現金殖利率約達6.4%。記者陳美玲/攝影

信義房屋（9940）21日舉行2025年股東常會，由董事長周耕宇親自主持，會中完成董事會改選，並通過每股配發現金股利1.8元的盈餘分派案，依21日盤中股價28.3元計算，現金殖利率約達6.4%。

信義房屋2024年度合併營收達127.82億元，稅後純益18.07億元、年增2%，每股純益2.42元；信義房屋表示，2024年面對房市上熱下冷的挑戰，公司持續優化數位轉型工具及精進服務系統，並積極落實「先義後利、以人為本」的經營理念，深化顧客信任與品牌價值。

本次股東會完成第15屆董事全面改選，董事席次共七席，其中獨立董事仍維持四席，新任獨立董事林文政與陳淑娟加入董事會，兩位成員分別具備人力資源管理與財務金融之專業背景，將進一步強化公司治理結構。

新一屆董事會成員涵蓋多元領域，展現信義房屋對董事會組成多元化、性別平衡與公司治理的高度承諾。

展望未來，信義房屋指出，集團將持續以顧客需求為核心，提升服務效能與客戶滿意度，並落實ESG三大面向的永續發展目標。

信義房屋旗下有三大開發案，包括信義開發「信義嘉品」、「信義嘉學」，以及久信置業「山水嘉庭」，其中前兩案已完銷，將各在2025年、2028年完工，「山水嘉庭」銷售率七成，已售部分已分別在2021至2025年交屋入帳。

另外，信義房屋轉投資子公司展成公司在馬來西亞的沙巴亞庇洲際酒店，已在2024年動工興建，預計總興建工程成本約70億元，興建期約四年，預計2027年開幕。

股東會 信義房屋

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