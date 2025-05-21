中國零售銷售穩增長 法人預期後續維持此水準

中國4月零售銷售年增長5.1%，略低於市場預期的5.5%，也低於3月的5.9%，不過去仍高於1至4月合計年增長的4.7%，整體增速保持穩定成長，但近期內需復甦動能趨緩，特別是高基期效應及消費者信心未全面修復影響相當明顯。

國內大型法人機構表示，這次在排除汽車後的核心零售年增長5.2%，表明消費升級仍處於緩步推進階段。另從消費結構來看，這次商品零售年增長5.1%，餐飲收入年增長5.2%，反映出服務類消費需求仍具韌性，其中，表現亮眼者以舊換新政策的耐久財消費為主，其中限額以上家電及音像器材類銷售年增38.8%，文化辦公用品類年增33.5%，家具類26.9%，以及通訊器材類也增長19.9%。

另外，這次體育娛樂用品類增長23.3%，顯示服務類消費受惠低基期穩步回升，僅汽車類零售僅成長0.7%，代表電動車競爭激烈仍壓抑整體動能。

同時，網路消費過去1至4月線上零售總額年增長來到7.7%，仍高於整體平均，其中實物商品網上零售金額年增長5.8%，占零售金額比重達24.3%，代表消費者對價格透明性與便利性仍維持一定黏著度。

展望未來，中美關稅僵局緩解至第3季，預期後續零售增長動能仍可維穩目前水準。