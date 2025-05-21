快訊

為何增設台灣總部 黃仁勳妙答：「我們需要更多的椅子！」

NBA／雷霆下半場打爆灰狼！西區冠軍賽G1大勝26分

鐵公路都中斷 徐榛蔚不忍了！喊話賴總統搭火車開蘇花到花蓮看看

《宮﨑駿的奇幻世界》／一虧共事夥伴眼中的大師：細膩溫柔卻也犀利嚴肅

聯合新聞網／ 若鯨
電影「宮﨑駿的奇幻世界」串聯「宮﨑駿宇宙」11部經典動畫電影浩瀚世界觀。圖／甲上娛樂提供
電影「宮﨑駿的奇幻世界」串聯「宮﨑駿宇宙」11部經典動畫電影浩瀚世界觀。圖／甲上娛樂提供

《宮﨑駿的奇幻世界》是一封送給宮﨑駿粉絲的情書，以柔和卻深刻地筆鋒，描摹出這位動畫大師的創作生命。透過本人訪談、身邊夥伴的敘述，引領觀眾、粉絲們踏入宮﨑駿以無數心血打造的奇幻世界。

影片從宮﨑駿的成長經歷說起，細細訴說他如何在年輕時遇見動畫、如何因一次偶然而投身於這片創作天地。

當他憶起年少時為了躲避升學考試的壓力，走進電影院，看見《白蛇傳》動畫裡流轉的畫面時，心弦彷彿被撥動，一下下鼓動出最為誘惑的樂章，讓他決定投入其中，從此踏入業界便未曾想過離棄。

他的創作不僅是技術的展現，更是靈魂的寄託——那些躍動在畫面上的角色、飄盪在空氣中的旋律，都是他最真摯的表達。

相較於《與夢前行宮崎駿》，這部紀錄片更像是一面鏡子，映照出夥伴們眼中的宮崎駿。

在紀錄片的敘述中，夥伴們時而戲謔、時而感慨地描繪著宮﨑駿，有人調侃他的固執，有人擔憂為他的金錢，但更多的是對他的欽佩與敬重。

《與夢前行》讓我們窺見他內心的掙扎與創作的孤獨，而《宮﨑駿的奇幻世界》則透過身旁人的視角，描繪這位大師如何面對現實、如何迎接創作的難題。

兩部作品如同一體的兩面，一面是自我剖析，一面是外界凝視，拼湊出宮崎駿完整的創作人生。

宮﨑駿是一位不願停歇的創作者，縱使歲月在他身上留下痕跡，依舊目光堅定地向前。

他的作品充滿著與世界、關於人心的對話——反戰、和平、環保等等，那些深植於故事中的主題，讓他的作品不僅僅是孩童的床邊故事，更是備受讚譽與討論的成人寓言。

走出電影院後，心中仍留有一絲溫柔餘韻，宮﨑駿細膩卻也犀利的畫筆在眼前鋪展、故事仍在耳邊迴盪。

這不僅是一個關於動畫的奇幻世界，更是一部關於夢想、熱情與執著的故事。

《宮﨑駿的奇幻世界》電影海報。圖／甲上娛樂提供
《宮﨑駿的奇幻世界》電影海報。圖／甲上娛樂提供

◎本文內容已獲若鯨授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

宮崎駿 吉卜力

若鯨

追蹤

相關新聞

巧新股東會／每股現金股利2.2元

巧新（1563）21日股東會由董事長黃聰榮主持，承認2024年度營業報告書、財務報表以及盈餘分配案。

《宮﨑駿的奇幻世界》／一虧共事夥伴眼中的大師：細膩溫柔卻也犀利嚴肅

《宮﨑駿的奇幻世界》是一封送給宮﨑駿粉絲的情書，以柔和卻深刻地筆鋒，描摹出這位動畫大師的創作生命。透過本人訪談、身邊夥伴的敘述，引領觀眾、粉絲們踏入宮﨑駿以無數心血打造的奇幻世界。 影片從宮﨑駿的成長經歷說起，細細訴說他如何在年輕時遇見動畫、如何因一次偶然而投身於這片創作天地。 當他憶起年少時為了躲避升學考試的壓力，走進電影院，看見《白蛇傳》動畫裡流轉的畫面時，心弦彷彿被撥動，一下下鼓動出最為誘惑的樂章，讓他決定投入其中，從此踏入業界便再也未曾想過離棄。 他的創作不僅是技術的展現，更是靈魂的寄託——那些躍動在畫面上的角色、飄盪在空氣中的旋律，都是他最真摯的表達。

信義房屋股東會／通過每股配發1.8元現金股利、殖利率估逾6%

信義房屋（9940）21日舉行2025年股東常會，由董事長周耕宇親自主持，會中完成董事會改選，並通過每股配發現金股利1....

辦公室租金十年漲28% 商仲：企業想法變了

信義全球資產公司發布商用不動產市場季報指出，考量辦公租金長期上漲趨勢，加上近期金融市場波動驅動資產配置需求，企業想法轉變...

基隆驚見7字頭、竟是爛尾樓 專家：再貴也咬牙買下去

實價揭露，基隆也出現7字頭，曾經是爛尾樓的「東方帝景」，5樓一戶小宅以1,080萬元交易，扣除車位，換算每坪單價達71....

北市都更平台新功能 一鍵查詢都更基地周邊房價及租金

都市更新海量資訊常令民眾霧裡看花，台北市政府地政局「都更/地政資訊平台」，今推出第3波「周邊房地行情」查詢新功能，一鍵啟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。