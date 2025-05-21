《宮﨑駿的奇幻世界》／一虧共事夥伴眼中的大師：細膩溫柔卻也犀利嚴肅

《宮﨑駿的奇幻世界》是一封送給宮﨑駿粉絲的情書，以柔和卻深刻地筆鋒，描摹出這位動畫大師的創作生命。透過本人訪談、身邊夥伴的敘述，引領觀眾、粉絲們踏入宮﨑駿以無數心血打造的奇幻世界。

影片從宮﨑駿的成長經歷說起，細細訴說他如何在年輕時遇見動畫、如何因一次偶然而投身於這片創作天地。

當他憶起年少時為了躲避升學考試的壓力，走進電影院，看見《白蛇傳》動畫裡流轉的畫面時，心弦彷彿被撥動，一下下鼓動出最為誘惑的樂章，讓他決定投入其中，從此踏入業界便未曾想過離棄。

他的創作不僅是技術的展現，更是靈魂的寄託——那些躍動在畫面上的角色、飄盪在空氣中的旋律，都是他最真摯的表達。

相較於《與夢前行宮崎駿》，這部紀錄片更像是一面鏡子，映照出夥伴們眼中的宮崎駿。

在紀錄片的敘述中，夥伴們時而戲謔、時而感慨地描繪著宮﨑駿，有人調侃他的固執，有人擔憂為他的金錢，但更多的是對他的欽佩與敬重。

《與夢前行》讓我們窺見他內心的掙扎與創作的孤獨，而《宮﨑駿的奇幻世界》則透過身旁人的視角，描繪這位大師如何面對現實、如何迎接創作的難題。

兩部作品如同一體的兩面，一面是自我剖析，一面是外界凝視，拼湊出宮崎駿完整的創作人生。

宮﨑駿是一位不願停歇的創作者，縱使歲月在他身上留下痕跡，依舊目光堅定地向前。

他的作品充滿著與世界、關於人心的對話——反戰、和平、環保等等，那些深植於故事中的主題，讓他的作品不僅僅是孩童的床邊故事，更是備受讚譽與討論的成人寓言。

走出電影院後，心中仍留有一絲溫柔餘韻，宮﨑駿細膩卻也犀利的畫筆在眼前鋪展、故事仍在耳邊迴盪。

這不僅是一個關於動畫的奇幻世界，更是一部關於夢想、熱情與執著的故事。 《宮﨑駿的奇幻世界》電影海報。圖／甲上娛樂提供

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