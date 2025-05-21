快訊

為何增設台灣總部 黃仁勳妙答：「我們需要更多的椅子！」

NBA／雷霆下半場打爆灰狼！西區冠軍賽G1大勝26分

鐵公路都中斷 徐榛蔚不忍了！喊話賴總統搭火車開蘇花到花蓮看看

聽新聞
0:00 / 0:00

辦公室租金十年漲28% 商仲：企業想法變了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台北辦公室租金攀新高，企業「租轉買」風氣盛行。圖／信義全球資產公司提供
台北辦公室租金攀新高，企業「租轉買」風氣盛行。圖／信義全球資產公司提供

信義全球資產公司發布商用不動產市場季報指出，考量辦公租金長期上漲趨勢，加上近期金融市場波動驅動資產配置需求，企業想法轉變，近來積極評估購置辦公空間，市場由租轉買趨勢盛行。

根據信義全球調查，2025年第一季台北辦公室平均租金來到每坪2,672元，近10年增幅約28%，再創歷史新高。

信義全球資產總經理林三智分析，市場低空置、企業高需求、加上市區陸續有全新辦公大樓釋出，推升台北市區核心商圈整體租金水準。

他表示，有三大因素驅動企業布局辦公室「由租轉買」，首先是辦公室租金攀升，加上還需面臨房東不續租等不確定性及公司搬遷成本，購置自有辦公室更符合企業長期發展計畫。

其次，伴隨企業擴張，對大坪數、多樓層或全棟型產品需求提高，企業若採取租賃策略，在辦公室裝潢、格局規劃較易受到房東限制；相對來說，自購辦公室讓企業在辦公室配置、動線規劃等，就有更多的彈性，也有助於提升企業門面與品牌形象。

第三，企業布局自有商用不動產是一項穩健的資產配置策略。面對長期租金上漲、通膨壓力、金融環境不確定性等，企業擁有自有資產，等於是為公司財務結構打造堅實基礎，強化企業抵抗風險的能力。

林三智表示，越來越多企業主意識到擁有辦公室資產對維繫企業營運穩定與品牌形象的重要性，使得辦公室由租轉買趨勢盛行。

然而購置商用不動產不僅是物件選擇，還需綜合考量企業長期發展需求、員工招募及通勤動線、資產配置、稅務規劃等，建議企業進行購置規劃，應尋求具備豐富市場經驗的商用不動產仲介團隊，量身打造最適合的辦公室布局方案。

租金 布局

延伸閱讀

元富證券升級數位 API 服務 複委託交易助攻全球資產布局

聯準會官員示警：與關稅相關通膨壓力正在增加

北市信義新光三越A8館命案 園藝工人陳屍4樓戶外區屍僵

資產配置有一套！網議Top10「投資理財工具」排行出爐

相關新聞

巧新股東會／每股現金股利2.2元

巧新（1563）21日股東會由董事長黃聰榮主持，承認2024年度營業報告書、財務報表以及盈餘分配案。

《宮﨑駿的奇幻世界》／一虧共事夥伴眼中的大師：細膩溫柔卻也犀利嚴肅

《宮﨑駿的奇幻世界》是一封送給宮﨑駿粉絲的情書，以柔和卻深刻地筆鋒，描摹出這位動畫大師的創作生命。透過本人訪談、身邊夥伴的敘述，引領觀眾、粉絲們踏入宮﨑駿以無數心血打造的奇幻世界。 影片從宮﨑駿的成長經歷說起，細細訴說他如何在年輕時遇見動畫、如何因一次偶然而投身於這片創作天地。 當他憶起年少時為了躲避升學考試的壓力，走進電影院，看見《白蛇傳》動畫裡流轉的畫面時，心弦彷彿被撥動，一下下鼓動出最為誘惑的樂章，讓他決定投入其中，從此踏入業界便再也未曾想過離棄。 他的創作不僅是技術的展現，更是靈魂的寄託——那些躍動在畫面上的角色、飄盪在空氣中的旋律，都是他最真摯的表達。

信義房屋股東會／通過每股配發1.8元現金股利、殖利率估逾6%

信義房屋（9940）21日舉行2025年股東常會，由董事長周耕宇親自主持，會中完成董事會改選，並通過每股配發現金股利1....

辦公室租金十年漲28% 商仲：企業想法變了

信義全球資產公司發布商用不動產市場季報指出，考量辦公租金長期上漲趨勢，加上近期金融市場波動驅動資產配置需求，企業想法轉變...

基隆驚見7字頭、竟是爛尾樓 專家：再貴也咬牙買下去

實價揭露，基隆也出現7字頭，曾經是爛尾樓的「東方帝景」，5樓一戶小宅以1,080萬元交易，扣除車位，換算每坪單價達71....

北市都更平台新功能 一鍵查詢都更基地周邊房價及租金

都市更新海量資訊常令民眾霧裡看花，台北市政府地政局「都更/地政資訊平台」，今推出第3波「周邊房地行情」查詢新功能，一鍵啟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。