辦公室租金十年漲28% 商仲：企業想法變了

信義全球資產公司發布商用不動產市場季報指出，考量辦公租金長期上漲趨勢，加上近期金融市場波動驅動資產配置需求，企業想法轉變，近來積極評估購置辦公空間，市場由租轉買趨勢盛行。

根據信義全球調查，2025年第一季台北辦公室平均租金來到每坪2,672元，近10年增幅約28%，再創歷史新高。

信義全球資產總經理林三智分析，市場低空置、企業高需求、加上市區陸續有全新辦公大樓釋出，推升台北市區核心商圈整體租金水準。

他表示，有三大因素驅動企業布局辦公室「由租轉買」，首先是辦公室租金攀升，加上還需面臨房東不續租等不確定性及公司搬遷成本，購置自有辦公室更符合企業長期發展計畫。

其次，伴隨企業擴張，對大坪數、多樓層或全棟型產品需求提高，企業若採取租賃策略，在辦公室裝潢、格局規劃較易受到房東限制；相對來說，自購辦公室讓企業在辦公室配置、動線規劃等，就有更多的彈性，也有助於提升企業門面與品牌形象。

第三，企業布局自有商用不動產是一項穩健的資產配置策略。面對長期租金上漲、通膨壓力、金融環境不確定性等，企業擁有自有資產，等於是為公司財務結構打造堅實基礎，強化企業抵抗風險的能力。

林三智表示，越來越多企業主意識到擁有辦公室資產對維繫企業營運穩定與品牌形象的重要性，使得辦公室由租轉買趨勢盛行。

然而購置商用不動產不僅是物件選擇，還需綜合考量企業長期發展需求、員工招募及通勤動線、資產配置、稅務規劃等，建議企業進行購置規劃，應尋求具備豐富市場經驗的商用不動產仲介團隊，量身打造最適合的辦公室布局方案。