基隆驚見7字頭、竟是爛尾樓 專家：再貴也咬牙買下去

實價揭露，基隆也出現7字頭，曾經是爛尾樓的「東方帝景」，5樓一戶小宅以1,080萬元交易，扣除車位，換算每坪單價達71.6萬元，創下基隆房價新高。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，基隆出現7字頭，有人可能覺得太唬爛了，但這件事就是真實發生了。

他表示，「東方帝景」屋齡已17年，因基隆市區開發飽和、新案供給量甚少，購屋族選擇不多，價格再貴也要咬牙買下去，應是房價衝高的原因。

另外實價備註，該屋為「夾層」，使用空間增多，也是主要原因之一。

翻開實價揭露資料，去年8月，東方帝景4樓也有一戶以6字頭，一坪62.5萬元轉手，原屋主在2019年以總價450萬元買入，持有5年，以750萬轉手，獲利約200萬元。

根據資料，位於仁一路、基隆廟口附近的「東方帝景」，最早由基隆知名建商羅傑建設投資興建，當時案名為「摩 天世紀」大樓，訴求打造基隆市第一高樓，但尚未完成，羅傑建設發生財務問題淪為爛尾樓。

摩天世紀大樓停工後，長期閒置，一度被視為基隆市中心區治安死角。後來由台北建商接手興建，並改名為「東方帝景」，實價資料顯示，2012年到2013年成交單價都在2字頭，在一坪21萬到25萬元之間。

不過2021年後房價快速攀升，紛紛站上四、五字頭，去年並有三戶成交到一坪60多萬元。

何世昌表示，「東方帝景」因過去曾為爛尾樓，建商接手續建後才完工，再加上戶數多，以及其他爭議事件影響，以往基隆人對它的評價不高。但隨著時日推移，一切都已經翻篇，現在「東方帝景」已成為基隆高貴的大樓。