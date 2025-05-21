長汎假期 TTE 推出國最高省一萬 國內外旅遊限時促銷

台北國際觀光博覽會將於5月23日(五)至5月26日(一)在台北世貿一館登場，展區編號B721的長榮航空直營旅行社－長汎假期推出多樣行程，旅程旅展期間至長汎假期全台門市報名，同樣享有旅展特惠價，提供歐洲/美加/紐西蘭每人折2,000元，以及日本/韓國/東南亞/澳洲每人折1,000元的優惠。

長汎假期副總經理蔡錦惠表示，隨著旅遊市場逐步回溫，看準第三、四季出遊熱潮，暑假、秋季賞楓及北國追極光等行程，將於旅展祭出超值優惠，包括「指定行程最高現折萬元」、「短線行程兩萬元有找」等破盤折扣，歡迎大家把握機會搶便宜、輕鬆出遊。

長汎假期各線皆祭出優惠，讓民眾旅展省荷包超有感，赴日旅遊下殺，「東京輕旅行鎌倉箱根螃蟹湯樂5日」19,900元起、「北海道遇見浪漫超值4日」21,900元起。享受熱情陽光東南亞2萬有找，詢問度爆表「普吉島全程五星自由行4日」16,900元起、「無購物泰划算海鮮燒烤無限泰國6日」18,999元起。長程旅遊慢慢玩「FUN遊英法雙國10日」101,800元起，現場付訂每人再折10,000元；「歐洲三重奏漫步荷比法9日」95,800元起，現場報名每人再折8,000元。

此外，長汎假期搶攻暑假黃金檔期，日本指定行程小孩不佔床立省一萬元，「東京迪士尼輕井澤晴空塔寶可夢5日」，適合全家大小同樂出遊，現僅28,900元起。暑假飛往東南亞超夯度假勝地，「GOGO北越雙龍灣5日」旅展一口價17,900元起、「鈔激省峇里島GOGO 5日」19,900元起。避暑遊歐首選，「高山上的世界花園探訪瑞士13日」每人最高現省10,000元，再贈送小費。

2025年秋季賞楓行程熱烈開賣，「北陸立山秋楓湯樂5日」飽覽立山黑部秋天特有漸層楓紅、「東北戀戀金秋星野奧入瀨5日」保證入住星野飯店，搭纜車俯瞰八甲田山三段染，日本賞楓現正早鳥優惠第二人折3,000元。秋遊美加正當時，捕捉楓葉之國秋日最絢爛的風景，「楓紅全覽美加東12日」現場付訂再折5,000元；「加拿大浪漫楓情東西岸全覽12日」旅展限定優惠，立折9,000元。

此外，被列為人生旅遊清單的北國，「歐若拉的擁抱芬蘭愛戀極光之旅10日」入住玻璃極光屋，拜訪北極圈聖誕老人村；「黃刀極光落磯城堡11日」安排3晚停留黃刀鎮，提升極光可見率，早鳥優惠每人最高享$10,000折扣。

長汎假期推出精緻度與舒適度兼具的「質享旅遊」系列產品，精選國內外共八支行程，以嚴選旅宿、自然人文與味覺饗宴為核心規格打造質感之旅，展現長汎假期對旅遊品質的堅持。特別推薦「百選新銀水伊豆奢華列車5日」搭乘「藍寶石踴子號」穿越伊豆半島，住百選溫泉旅館；「馬來奢華文化饗宴5日」五星帝國泳池套房，享用必比登推薦美食；「南北竿＋東引島非來不可4日」嚐自養自釣馬祖鮮味，住東引深度探索，夜觀藍眼淚。

不只國外旅遊，長汎假期推國旅，澎金馬地區旅遊旺季正夯！結合戰地風情、風獅爺尋寶、自然生態與手作DIY，金門系列產品融入在地故事，旅展現場下訂最高每人折500元。主打行程「小資愛旅行-金門歸鄉築夢果味饗宴3日」每人只要7,200元起，入住老屋改造民宿，品嚐以當季水果入菜的無菜單料理。澎湖、馬祖同樣精采，「澎湖浪漫東海/南海跳島逍遙遊3日」11,890元起，入住馬公市區飯店，2人即成團；「馬祖南北竿+大坵梅花鹿3日」11,429元起，特別安排閩東特色餐，入住傳統北竿芹壁聚落。

擁有全球眾多航線及優質旅宿的「長榮假期」，也在旅展期間推出限時優惠，機加酒最高折2,188元，指定航線再贈eSIM，還有機會抽中長榮航空台灣-東南亞來回經濟艙機票，超值優惠不容錯過。國內航空自由行第一品牌「立榮假期」亦同步推出旅展限定活動，輸入專屬折扣碼「TTE2025」，機加酒單筆享95折。