北市都更平台新功能 一鍵查詢都更基地周邊房價及租金

都市更新海量資訊常令民眾霧裡看花，台北市政府地政局「都更/地政資訊平台」，今推出第3波「周邊房地行情」查詢新功能，一鍵啟動速查都更基地周邊房價及租金，即刻獲取區域行情。

地政局指出，112年創新建置都更指南針「都更/地政資訊平台」，整合各項都更前期規畫所需不動產資訊，包括「都更門檻估算」、「房屋健檢地圖」等功能。為協助民眾掌握相關不動產價格資訊，平台今年再推出第3波「周邊房地行情」查詢新功能。

地政局表示，在都市更新推動過程中，更新前後的不動產價值攸關權利人的財產權益及分配，因此透明的不動產價格資訊是民眾參與都更評估及權益保障的重要基礎。此平台推出全新「周邊房地行情」功能，讓使用者能即時查詢都更基地周邊的房地交易價格與租金水準，作為評估更新前後自身財產權利價值之參考。

新功能特色，有3亮點如下：

亮點1：一站整合速分析，都更入門更EASY

「周邊房地行情」利用實價登錄大數據，統計指定範圍周邊中古屋、新成屋及預售屋的買賣價量，包含平均成交單價、成交單價區間及交易件數。民眾從單一平台即可同時掌握其指定範圍之都更同意門檻、建物屬性資料及區域房價水準，讓蒐集資料、評估都更權益更輕鬆有效率。此外，本功能亦提供周邊租金單價與交易量統計，可先行掌握未來更新核定後租金補貼之參考。

亮點2：地圖輕鬆找標的，圖表解讀不費力

為了讓查詢介面更容易操作，平台採地圖瀏覽方式，直接點擊地圖或於圖面框選欲查詢的土地範圍，即可進行都更分析，點選「周邊房地行情」視覺化圖表呈現區域各類型不動產均價，方便直觀比較中古屋與新成屋的房價差異，讓更新前後房價參考資訊不再是難懂的數字謎題。

亮點3：房價圖表帶著走，聚焦討論更安心

平台不只可以查行情，並進一步提供房價統計圖表及成交個案的匯出、列印功能，使用者可一鍵即下載、分享重要不動產價格圖資，藉由清晰易懂的圖表，讓家人或鄰居間討論都更議題時的重要資料更易於傳達，凝聚社區共識、提升都更決策效率。

過去在都市更新推動過程中，常因區域房價資訊不易取得，民眾較難瞭解及評估自身權益，進而影響其參與都市更新的意願。都更/地政資訊平台全新「周邊房價行情」查詢功能，提供整合數據分析，並結合視覺化呈現，關鍵數據輕鬆讀取，提升不動產價格資訊透明度，讓都市更新前期規畫的資訊取得不再卡關。