看好台積電！ 星宇2026北美航點增加直飛鳳凰城

星宇航空（2646）董事長張國煒21日宣布，明年初將開航美國鳳凰城航點，成為首個由亞洲直飛鳳凰城的航空公司，更是星宇北美第五個航點，星宇航空台灣桃園-美國鳳凰城航線目標於2026年2月開航，目前航班細節尚待主管機關核准。

星宇航空指出，由於看好美國鳳凰城優良的商業與旅遊潛力，該城市已成為創新產業中心，友善科技產業生態系發展，吸引科技業大廠紛紛進駐。除瞄準商務市場，鳳凰城也坐擁豐富的觀光資源，壯麗的沙漠景觀與多樣的戶外活動，各式風情等著旅客前往探索。

星宇航空台灣桃園-美國鳳凰城航線目標於2026年2月開航，目前航班細節尚待主管機關核准，敬請大家持續關注與期待。

星宇航空積極布局東南亞－台灣－北美航網，北美市場即將於6月開航洛杉磯安大略，而後第五個直航航點則是亞利桑那鳳凰城。