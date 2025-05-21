湧泉嘉年華前夕 信義房屋志工助蓁巷社區撈水藻、鋪石磚

信義房屋日前攜近80位信義志工到「水の故鄉」宜蘭縣員山鄉蓁巷社區，協助社區發展協會為第一屆「湧泉嘉年華」整理場域，動手清理生態池、鋪設石磚步道，實踐信義房屋「社區一家」計畫全民社造的理念，也凝聚信義人的向心力。

蓁巷社區今年舉辦第一屆「湧泉潑水節」，邀請大家一起「溼身」玩水瞭解在地。社區發展協會執行長簡裕鴻指出，蓁巷村以好水聞名，水質清涼冰冷，潑水節活動以水生態、水文化、水產業、水體驗為四大主軸，打造在地農產品市集與社區回饋機制。潑水節舉辦前夕，信義志工提前進駐場域，協助整理步道與生態池，為嘉年華營造友善環境，別具意義。

此次志工活動由曾三度獲「社區一家楷模獎」的內城社區發展協會（內城社區）牽線促成，為信義房屋與蓁巷社區的首度合作。內城社區長期累積社造經驗與推廣共好精神，此次更將共好能量轉化為行動，向周遭社區擴散。

「很多房仲同仁都是由店長帶領，整店一起來參加，做志工是所有信義人都希望親自投入的行動。」信義房屋紅樹林淡金店經理林彥宏說，過程雖辛苦，但同仁穿著蛙裝、浸泡在生態池手起網落，撈出水藻，池水漸漸清澈；塊塊石磚落定，步道逐步成型，「真正體會到維護環境的辛勞，也收穫滿滿成就感」。

三重五華店經理周偉仁表示，信義房屋長期秉持「以人為本」的精神，透過志工行動把企業使命落實於社區，為社區服務，也向土地互動學習，期許能持續為更多地方帶來正向影響。