快訊

獨／三峽肇事老翁為何繞路？ 當地居民解答「他要去這」

葉丙成涉性平洩密案遭轟作秀 范雲等7綠委要求教育部調查

日本農水大臣江藤拓「沒買過米」失言丟官 將由小泉進次郎繼任

湧泉嘉年華前夕 信義房屋志工助蓁巷社區撈水藻、鋪石磚

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義志工穿著蛙裝、浸泡在生態池手起網落，撈出水藻，池水漸漸清澈。（圖／信義房屋提供）
信義志工穿著蛙裝、浸泡在生態池手起網落，撈出水藻，池水漸漸清澈。（圖／信義房屋提供）

信義房屋日前攜近80位信義志工到「水の故鄉」宜蘭縣員山鄉蓁巷社區，協助社區發展協會為第一屆「湧泉嘉年華」整理場域，動手清理生態池、鋪設石磚步道，實踐信義房屋「社區一家」計畫全民社造的理念，也凝聚信義人的向心力。

蓁巷社區今年舉辦第一屆「湧泉潑水節」，邀請大家一起「溼身」玩水瞭解在地。社區發展協會執行長簡裕鴻指出，蓁巷村以好水聞名，水質清涼冰冷，潑水節活動以水生態、水文化、水產業、水體驗為四大主軸，打造在地農產品市集與社區回饋機制。潑水節舉辦前夕，信義志工提前進駐場域，協助整理步道與生態池，為嘉年華營造友善環境，別具意義。

此次志工活動由曾三度獲「社區一家楷模獎」的內城社區發展協會（內城社區）牽線促成，為信義房屋與蓁巷社區的首度合作。內城社區長期累積社造經驗與推廣共好精神，此次更將共好能量轉化為行動，向周遭社區擴散。

「很多房仲同仁都是由店長帶領，整店一起來參加，做志工是所有信義人都希望親自投入的行動。」信義房屋紅樹林淡金店經理林彥宏說，過程雖辛苦，但同仁穿著蛙裝、浸泡在生態池手起網落，撈出水藻，池水漸漸清澈；塊塊石磚落定，步道逐步成型，「真正體會到維護環境的辛勞，也收穫滿滿成就感」。

三重五華店經理周偉仁表示，信義房屋長期秉持「以人為本」的精神，透過志工行動把企業使命落實於社區，為社區服務，也向土地互動學習，期許能持續為更多地方帶來正向影響。

信義房屋從2004年啟動「社區一家」計畫以來，陪伴全台各地超過3,400個社區；2007年起，志工行動也逐步展開，鼓勵同仁親身走入合作社區，深化連結。從一條步道到一池湧泉，信義房屋始終堅持用行動，讓永續發生。未來也將持續攜手全台社區，讓社區一家的理念，在土地上走得長遠而踏實。

信義房屋日前攜近80位信義志工到「水の故鄉」宜蘭縣員山鄉蓁巷社區，協助社區發展協會為第一屆「湧泉嘉年華」整理場域。（圖／信義房屋提供）
信義房屋日前攜近80位信義志工到「水の故鄉」宜蘭縣員山鄉蓁巷社區，協助社區發展協會為第一屆「湧泉嘉年華」整理場域。（圖／信義房屋提供）

生態 志工 信義房屋

延伸閱讀

淡淡10年話淡水——從港口魚味到社區青草香 淡大學生細膩書寫小城脈動

新北雙溪三港里銀髮共餐 環境清潔日打造潔淨家園

行動支持醫護！彰化埔心社區送粽和加菜金 警消醫護足感心

三峽車禍肇事者是否里長樁腳？北大特區里長議論紛紛

相關新聞

基隆驚見7字頭、竟是爛尾樓 專家：再貴也咬牙買下去

實價揭露，基隆也出現7字頭，曾經是爛尾樓的「東方帝景」，5樓一戶小宅以1,080萬元交易，扣除車位，換算每坪單價達71....

北市都更平台新功能 一鍵查詢都更基地周邊房價及租金

都市更新海量資訊常令民眾霧裡看花，台北市政府地政局「都更/地政資訊平台」，今推出第3波「周邊房地行情」查詢新功能，一鍵啟...

看好台積電！ 星宇2026北美航點增加直飛鳳凰城

星宇航空（2646）董事長張國煒21日宣布，明年初將開航美國鳳凰城航點，成為首個由亞洲直飛鳳凰城的航空公司，更是星宇北美...

永豐餘：別再叫我們傳產！金控、電子紙營收翻倍 集團5年成長超六成

永豐餘5年成長超過六成，在傳產逆風中極為罕見。

中保「無限飛」 進擊電腦展

台灣科技保全龍頭中保科技首度進軍台北國際電腦展（COMPUTEX），並首發「中保無限飛」AI無人機平台，端出實績定義智慧...

和大集團入主工具機大廠

和大集團昨（20）日宣布，旗下高鋒工業正式入主台中工具機大廠達佛羅，並取得三董、一監過半席次。和大集團董事長沈國榮表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。