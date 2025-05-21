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熱飆37度極端高溫 吳德榮：周六梅雨季鋒面南下慎防強對流

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和大集團入主工具機大廠

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

和大集團昨（20）日宣布，旗下高鋒工業正式入主台中工具機大廠達佛羅，並取得三董、一監過半席次。和大集團董事長沈國榮表示，高鋒與達佛羅在產品及通路上可以形成互補，有利擴大營運規模，同時達佛羅也規劃三年後股票上櫃。

值得注意的是，和大（1536）藉此持續擴大集團營運版圖。目前集團關係企業包括和大、高鋒、華豐、聚大智能科技、和大芯及達佛羅；交互持股則有健信、瑞利、慕康生技等，合計九家企業，產業橫跨工具機、半導體、輪胎、輪圈、傳動系統、鈑金及生技等領域。

達佛羅昨天召開股東臨時會，完成董監改選。五席董事中，高鋒法人代表沈國榮、林炎輝及吳勝墩獲選董事，另兩席董事為達佛羅原董事長張錦鋒及行政院國家發展基金會；至於二席監察人分別為耀華玻璃管理委員會及高鋒支持的陳泰霖。

和大集團並支持張錦鋒續任董事長，總經理則將由高鋒派任。高鋒稍早參與達佛羅現金增資，以2.4億元取得達佛羅52.44%股權，成為最大單一股東，國發基金及耀華玻璃則約占15%。

昨天股東臨時會同時通過，將委託第一太平戴維斯公開標售達佛羅中科廠，標售底價為5.95億元。中科廠占地約2,000坪，廠房及辦公室建坪約4,000餘坪。

達佛羅總部在台中，高峰時期，全年營業額曾逼近30億元，但近幾年受到產業不景氣影響，加上配合政府禁止工具機出口到俄羅斯及白俄羅斯，導致原先接獲的訂單全數無法出口，損失慘重，進一步導致營運衰退。

沈國榮指出，高鋒生產立式車床及大型龍門機，與達佛羅的主力產品五軸機、CNC車床及搪床，可以形成互補；而達佛羅主力市場在美國及歐洲，高鋒則鎖定亞洲、中東及中國大陸，未來通路可以共用，並共同研發及聯合採購，有助擴大營運規模。

高鋒今年前四月合併營收達4.39億元、年減17.7%，目前在手訂單約4億元，能見度看到第3季。

股東臨時會 和大

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