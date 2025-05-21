和大集團推進控股公司 再邁大步

高鋒工業入主工具機大廠達佛羅，也讓和大集團推動產業控股公司又向前邁進一步。和大（1536）董事長沈國榮表示，目前集團關係企業與交叉持股的公司合計已達九家，營業額累計近200億元，距離成立產業控股公司的目標愈來愈近。

沈國榮透露，除了達佛羅，目前也正與另一家設備大廠洽談併購或合作事宜，預期很快就會開花結果。

國發會計畫推動產業控股公司，沈國榮表態全力支持，他指出，台灣工具機廠規模太小，「年營收起碼要超過500億元以上，才具國際競爭力」，工具機整合業界力量與資源，推動產業控股已是當務之急。

事實上，沈國榮是工具機業最先推動產業控股的倡議者之一，在國策顧問會議、資政會議、董事學會等場合，他都提過可以參考金控的做法，推動工具機產業控股的建議。

據了解，國內工具機業推動產業控股較積極或有意願的領導大廠，目前除和大集團之外，還包括東台集團等。

東台稍早以每股55.5元、合計3.15億元，取得永進機械10%股權。東台集團旗下關係企業有東台精機、榮田精機、譁泰精機、亞太菁英，以及法國PCI SCEMM與奧地利ANGER MACHINING GmbH共六家品牌工具機廠。