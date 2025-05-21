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中保「無限飛」 進擊電腦展

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
中保科董事長林建涵表示，這次推出「中保無限飛」服務，讓世界看見智慧保全與智慧城市應用上的創新實力。中保科／提供
中保科董事長林建涵表示，這次推出「中保無限飛」服務，讓世界看見智慧保全與智慧城市應用上的創新實力。中保科／提供

台灣科技保全龍頭中保科技（9917）首度進軍台北國際電腦展（COMPUTEX），並首發「中保無限飛」AI無人機平台，端出實績定義智慧城市新未來，也是國內第一家推出訂閱制服務業者。

中保科董事長林建涵表示，這次推出「中保無限飛」，要讓世界看見智慧保全與智慧城市應用上的創新實力。

中保科昨（20）日展出六大創新服務，宣布推出科技保全業首款「訂閱制」或「任務制」收費的AI無人機應用平台「中保無限飛」，為建築業、政府單位及能源產業提供全方位空中巡檢解決方案，開創智慧監測的新紀元。

林建涵表示，中保科不斷思考如何運用最新AI工具解決問題，「中保無限飛」展現中保科在AI運用的實力，透過AI和無人機運用提供各種解決方案。

透過無人機協助可進行AI的影像判斷，可立即帶著AED前往急救；例如智慧工地運用可透過AI識別判斷工人有沒有穿著裝備等。

目前中保科積極與六都連繫，在智慧城市發展過程中提供更多元化的服務內容，未來「中保無限飛」會和消防局、警察局等單位合作，成為智慧城市發展中的好幫手。

林建涵指出，現場也推出最新AI虛擬警衛，主要是希望客戶到達現場時可以直接詢問「信賴哥」AI虛擬警衛，若有任何問題也可獲得回覆，「信賴哥」可提供很多協助，發生急難問題時，還可詢問最佳逃生路線。

林建涵分析，因為透過全新的AI影像辨識系統，可以馬上知道發生是火災或是煙火，如果是火災，在火苗還沒有變大時，可立即讓消防局知道現場情況，火源在哪裡，也可以判斷有沒有人困在火場及和在那個方位，透過AI影像辨識，消防人員就不用冒險親自深入火場，即可完全掌握現場狀況，達到最快速的救援。

他強調，AI無人機應用平台能協助客戶進行空中巡檢，降低成本、省時增效、落實ESG，此外「中保無限飛」採用訂閱制商業模式，讓客戶無需承擔高額設備投資與技術門檻，只需根據實際需求選擇適合的服務方案，便能享有專業的無人機巡檢服務。

無人機 中保科 AI

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