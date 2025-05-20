品牌建商升級建築不加價拚買氣 成購屋族選房好時機

在房市進入冷靜期、買方觀望情緒升溫之際，品牌建商卻選擇逆勢操作，透過升級建材與配備、強化自住體驗來吸引高品質需求客群，不僅未犧牲產品規格，反而加大投資幅度以提升建築品質，更為市場注入一股安定的信心。

其中，漢宇、寶輝與磐興等品牌建商近期釋出的新案，便以超越區域水準的規劃與實作品質，成為目前市場上討論度極高的產品。

位於北屯機捷特區的漢宇建設「漢宇雲衍SKY VISION」，近期甫榮獲2025美國MUSE設計大獎金獎，以「棲居山間森林」為主軸，融合自然美學與高規配備，打造兼顧美感與機能的永續精品住宅。

在建築工法上，漢宇領先業界採用與11期指標個案龍寶「愛臻邸」相同的鋁系統模板工法，雖拉高部分營建成本，但不同於傳統模板只能轉用4至6次便得焚燒運棄，漢宇使用的鋁模板可重複使用100至200次，降低營建廢棄物與碳排放，更確保施工精準度及提升工程品質，結構設計更採用Alfa Safe柱中柱耐震系統，提升建築耐用性與結構安全性。

室內配備則包含YKK氣密窗、防霾紗窗，並導入EMS智慧電車充電系統、雨水回收與銅銀離子泳池循環系統等多項智慧與永續機能；建材方面，全室採用雙層膠合玻璃、與低甲醛Kronotex疏水木地板，實現建築結構、室內環境與能源管理三面向的全面升級，展現品牌主動升級的市場策略。

寶輝建設在14期重劃區推出的「寶輝Park」系列，因開發規模與國際團隊規劃受到市場高度關注，建築設計由日本NIHON SEKKEI與美國JOHNSON FAIN操刀，並攜手歐美知名團隊負責室內與景觀設計，打造都會的莊園級豪宅。

建材方面，採用5+5+8+8複層中空節能玻璃搭配大面積落地窗系統，兼顧採光與隔音效能，也反映高總價市場對於自住規格的高度要求。

基地位於14期榮德段的「磐興寬悅」，正對隈研吾設計的台中巨蛋，為中部首見全案導入日系建材龍頭LIXIL旗下系統的住宅產品，配備涵蓋GROHE與American Standard衛浴、INAX磁磚、TOSTEM氣密窗等，產品規劃跳脫傳統配備堆疊，轉向以「系統整合」為核心的設計邏輯，吸引自住族群目光。

全向科技房產中心總監陳傑鳴指出，當市場進入冷靜期，產品力就是建商最強的競爭籌碼。選擇在此時升級建材與配備、不轉嫁成本，能有效吸引具長期自住計畫的買方進場。