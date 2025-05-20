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展後海鹽與蘆葦不退場 豐邑豐藝館巧手變成環保再生品

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
社區住戶與志工將蘆葦與廢料變成創意花藝，讓藝術與環保走進居家。業者／提供
社區住戶與志工將蘆葦與廢料變成創意花藝，讓藝術與環保走進居家。業者／提供

豐邑集團豐藝館發揮ESG創新精神，將《漢字花開．青春芳華》展覽中的裝置材料重新賦予價值。展覽活動裡的千斤海鹽與上百株蘆葦，在閉幕後不丟棄，反而化身為實用又美觀的居家環保再生品。

這次豐邑集團推出兩大主題，結合環保與藝術活動《天然海鹽免費領，除濕淨味好幫手》與《ESG花藝環保美學創作》，成功吸引住戶與企業志工踴躍參與，動手將海鹽變成除濕、除臭神器，蘆葦與廢料變成創意花藝，用實際行動詮釋「永續美學」的生活落地。

活動現場，社區住戶與志工化身為「ESG再生行動家」，親手剷鹽、分裝封袋，將原本展覽素材天然海鹽變身為環保除濕包。這些鹽包可擺放於衣櫃、鞋櫃或浴室角落，有效吸附濕氣與異味，防止黴菌滋生，不僅天然無毒，還兼具實用與美感，讓藝術與環保走進居家生活。

現場另一個活動則以「ESG花藝環保美學」為主軸，邀請參與者運用展覽剩餘廢料、蘆葦與石頭等可再利用的素材，動手創作獨一無二的永續花藝作品，將藝術融入生活布置。

花藝講師更引導大家思考「美感與環保並不衝突」，不僅喚起大家對自然資源的珍惜，激發民眾以創意為舊物注入新生命，創造屬於自己的永續風格。

此次活動展現的不只是環保行動，更是企業推動藝術與社區連結的深耕成果。從展覽、到社區、再延伸到居家日常，豐邑集團透過具體行動落實「美好生活」的想像，也為ESG永續與藝術生活化開創全新範例。

豐邑集團表示，未來將持續結合藝術策展與社區參與與綠色理念，推動更多有溫度、有影響力的永續實踐。每一次展覽，不僅要讓人感動於美，更要啟動改變的行動力，讓永續不再只是口號，而是生活中的選擇與態度。

住戶與企業志工將海鹽變成除濕、除臭神器，用行動詮釋「永續美學」。業者／提供
住戶與企業志工將海鹽變成除濕、除臭神器，用行動詮釋「永續美學」。業者／提供
豐邑集團發揮ESG創新精神，以展覽中的裝置材料，推出環保再生與藝術活動。業者／提供
豐邑集團發揮ESG創新精神，以展覽中的裝置材料，推出環保再生與藝術活動。業者／提供

環保 ESG

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