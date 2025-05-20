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快樂襪五周年慶！瑪利亞 × 春水堂助瑪利亞青年圓創業夢

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
瑪利亞基金會「Merry Young快樂襪」與春水堂攜手推出「珍珠奶茶」聯名禮盒。業者提供
瑪利亞基金會「Merry Young快樂襪」與春水堂攜手推出「珍珠奶茶」聯名禮盒。業者提供

瑪利亞基金會的社會企業「Merry Young快樂襪」，今年成立滿五周年了。瑪利亞特地邀請羽球男神李洋擔任年度品牌大使；李洋在賽場上奮力搏鬥的不懈精神，恰與瑪利亞青年突破心智障礙的限制，追求人生夢想的勇氣彼此呼應。

瑪利亞快樂襪今年也再度與世界珍珠奶茶發源地春水堂攜手推出「珍珠奶茶」聯名禮盒，其中珍奶襪圖案作者是瑪利亞青年花子。

為了一圓花子上體育課的多年夢想，20日李洋來到快樂襪子店，擔任一日體育老師，為瑪利亞青年開設「甜人三項」體育課，春水堂總管理處協理劉彥伶也化身課堂助教，與瑪利亞基金會執行長陳怡君一同到場支持，場面甜蜜歡樂且感人。

珍奶襪創作者花子，出生時因腦性麻痺，造成中度智能障礙及右半身肢體障礙，步行已很吃力，遑論奔跑。

高職畢業的花子因自身障礙，求職四處碰壁，進入瑪利亞經營的台中市愛心家園，接受技能養成訓練已達十年，成為花子開始嘗試寫作、繪畫的起點，畫出的珍奶圖成為珍珠奶茶禮盒的主圖案，讓她對繪畫更有自信。

然而，體育課依然是花子夢想中的一個缺口。瑪利亞與春水堂藉著推出珍珠奶茶聯名禮盒的契機，為花子量身打造「甜人三項」體育課：「快樂襪襪配對賓果」、「手臂暖身操」、「手搖珍奶」，並邀請李洋現身快樂襪子店擔任一日體育老師，為花子與其他三位快樂襪作者的瑪利亞青年教課，彌補花子的內心缺憾。

今年珍珠奶茶聯名禮盒另一亮點「春水堂熟成厚奶茶包」，是春水堂首度推出的全新產品，因此「搖出一杯濃郁的厚奶茶」自然成為「甜人三項」的重頭戲。在珍奶專家劉彥伶的示範下，青年們各自拿著雪克器裝好冰塊與奶茶，現搖一杯杯可口的厚奶茶成品。

李洋說，花子不斷突破、解鎖自己成就的奮鬥歷程，與他一貫的座右銘「只要不放棄，就有無限可能」不謀而合。瑪利亞青年藉由快樂襪的創作，讓他看到每個人都可以透過努力來創造自己的價值，將夢想與希望傳達給世界。

劉彥伶表示，春水堂連續兩年與強調「人本服務」的瑪利亞基金會攜手合作，很榮幸能以一日助教身份參與其中。她觀察到，瑪利亞青年雖然學習速度較慢，卻能堅持自己的節奏，這份穩定與專注，正呼應春水堂長年奉行的「慢慢來比較快」精神-走穩每一步，才能走得長遠。

劉彥伶進一步指出，作為世界珍奶發源地的春水堂，今年以瑪利亞青年手繪創作的珍奶襪，結合春水堂首度推出的「熟成厚奶茶包」，推出別具意義的珍珠奶茶聯名禮盒，誠摯邀請大眾一同以行動支持公益。此次更榮幸邀請體育界的台灣之光李洋攜手推薦這份充滿故事與溫度的禮盒，為產品注入更深層的公益價值與社會關懷。

她希望，在這充滿愛的五月，社會大眾能透過一杯奶茶、一雙襪子，看見努力的價值，感受到屬於台灣的正向力量與溫暖能量。

陳怡君說，瑪利亞成立社會企業品牌「Merry Young快樂襪」，從品牌創建、門市設立到正式營運，都希望透過社會創新、打破非營利組織框架，來幫助更多的心智障礙青年，在一個「被理解」的環境中學習一技之長。

此外，「環保」也是快樂襪想創造的另一個價值。五年來，快樂襪已賣出32萬雙，讓63萬個塑膠寶特瓶回收再生；減排40公噸二氧化碳，約等於種植72顆40年樹木；節省1,019公斤石油，可繞行台灣53圈；節省169.6萬公升水資源，約等於6,014人每日用水量。陳怡君希望大家繼續支持，將瑪利亞快樂襪的理念與價值延續下去。

奧運金牌選手李洋(後左3)來到快樂襪子店，擔任一日體育老師，場面歡樂感人。業者提供
奧運金牌選手李洋(後左3)來到快樂襪子店，擔任一日體育老師，場面歡樂感人。業者提供

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