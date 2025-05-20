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浩鼎小金雞鼎晉肉毒感菌素8月臨床結果出爐 拚國際授權

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
鼎晉生技執行長周珮芬。記者謝柏宏／攝影
鼎晉生技執行長周珮芬。記者謝柏宏／攝影

浩鼎（4174）子公司鼎晉生技執行長周珮芬20日表示，該公司自主開發的760 kDa高純度肉毒桿菌素臨床二期試驗導入期已證明三大指標表現優異，最後結果將在8月出爐，鼎晉期待屆時就能開始與國際大廠洽談授權。

鼎晉20日召開股東會，公司並宣布今年底前完成公開發行及興櫃登錄準備作業，以期進入資本市場。

周珮芬表示，根據Precedence Research預測，全球肉毒桿菌素市場目前市場規模約90億美元，未來將以年複合成長率9.57%快速擴張，預計2034年將突破215.7億美元。肉毒桿菌素主要透過阻斷神經與肌肉間訊號傳導達成肌肉放鬆效果，除可應用於除皺抗老等醫美需求，亦被廣泛用於治療中風後肢體痙攣、膀胱過動症及痙攣性斜頸等醫療適應症。

鼎晉生技目前最大股東是浩鼎、持股約51%，潤泰集團為第二大股東，持股比例低於10%，公司另有約20家國內機構法人參與投資，合計超過兩成的股權。

鼎晉發展的肉毒桿菌素，一期臨床試驗已證實760 kDa高純度肉毒桿菌素不僅安全性及耐受性無虞，對臉部皺眉紋亦有明顯程度改善，二期試驗導入期的成果更證明了，在起效時間、效果持續性、使用者滿意度三大指標上，都表現優異，顯示其未來對改善動態皺紋的效果可期。公司預計今年8月二期臨床結果出爐，接下來要在台灣申請三期臨床試驗。

此外，鼎晉生技也規劃進軍美國市場，目標年底前提出美國FDA的IND申請，涵蓋醫美與醫療雙用途。周珮芬表示，肉毒感菌素在國內約七至八成用於醫美，在國外則多用於醫療。

鼎晉目前公司帳上現金約7億元，總資金約10億元，已足以支應台灣地區後續臨床試驗的執行。不過若同步啟動美國市場開發，將考慮進行募資。預計將在8月底台灣二期臨床正式解盲後，啟動下一階段策略與BLA申請籌備。

股東會 生技

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