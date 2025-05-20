本土保健品牌邀安心亞代言 520高呼女人要懂得愛自己

台中在地MIT本土美容保養品牌「IDIO」，選在520邀請全民女神安心亞為兩大熱銷保健品代言。安心亞一身粉色洋裝現身，氣色紅潤，窈窕美麗。她說，520不僅是「我愛你」，身為一個女人更要懂得愛自己，她有了這兩款產品，也讓自己更有自信。

IDIO創辦人兼執行長賴婷表示，面對消費者對「健康、天然、安全」的高度需求，專注健康與生活平衡的保養品牌IDIO，深刻洞察現代人對代謝管理與外在狀態的關注，成功開發玫瑰膠原蛋白肽與橙孅凍二款產品，擁有單月突破萬盒的亮眼成績，受到消費者喜愛，特別邀請安心亞代言。

賴婷指出，這次導入兩大關鍵創新技術，「連續性食品安全生產監控系統」及創新的「生物精準發酵技術」，無論是橙孅凍中的多重植萃酵素與康普茶原料，或是玫瑰膠原蛋白肽的膠原處理過程，皆透過嚴謹設計的製程邏輯與發酵條件控管，協助原料維持穩定性，讓營養補給更安心、更有感。

針對現代人長期外食、少運動、代謝節奏不穩等生活型態，IDIO橙孅凍主打「快淨有酵、順了就成仙」的健康概念，選用天然複合草本配方、無瀉藥添加，協助建立代謝管理與飲食平衡的日常習慣。另玫瑰膠原蛋白肽則精選多國膠原大廠原料，幫助現代女性在忙碌生活中，輕鬆維持日常補給節奏。

安心亞在代言活動中自曝最胖曾經到60公斤，被網友說是「360度0死角的肥」和「金華火腿」。當時她有採取過刮痧之類的方式瘦腿，也會吃水煮餐，然後便當所有菜都過水，但體重依舊沒有下降。現在53公斤的安心亞說，在改善了代謝問題後，才真的瘦下來，如今順暢加上運動，自然體態就越來越好。