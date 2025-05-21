智慧經營／安達人壽總經理張志杰 4C 概念 實現1+1>2

安達人壽隸屬安達保險集團，於2005年進入台灣市場，2021年安達保險集團宣布收購美國信諾保險集團（Cigna）七個亞洲分公司，康健人壽也在2022年併入安達旗下，合併後以「安達國際人壽」繼續深耕台灣市場。為了讓兩間不同文化的組織及員工能更好地融合，總經理張志杰提出「4C概念」，經過兩年多的努力，業績逐年成長，實現一加一大於二的綜效。

張志杰在保險業界資歷近30年，一路從基層做起，職涯歷程包括精算、稽核、業務行政、團保、銀行保險等，於行銷企劃、通路經營、營運策略等範疇也具相當經驗與專業。他曾在法國巴黎人壽及友邦人壽歷練且擔任過合庫人壽總經理，具有極為豐富的通路業務發展與公司總體經營策略與管理經驗。

團隊互動 快速交流

安達人壽在2024年11月1日進駐台北大巨蛋園區，這其中有著使安達與康健兩個團隊更加融合的巧思。張志杰表示，「本來康健和安達是分開在兩地，原來的康健在中華路，安達在信義路，我們希望選擇一個在中間的地方，但這不太容易，最後終於找到巨蛋國際中心」。

「一起辦公最大的好處是可以讓兩個團隊互動更多，感情更好，交流更迅速，這是當時選址的一個重要考量，加上園區的周邊設施對公司同仁、客戶都很方便，不但捷運直達，後面是松菸文創園區，對面是國父紀念館，可以有很寬廣的休憩空間。」

張志杰指出，安達人壽新辦公區域分為「專注、協作、會議、發想」四大類型，將啟動ABW（Activity-based Working）工作模式，員工不需要在固定位置上班。ABW工作模式強調依據當日任務性質選擇工作環境，無論是安靜專注的個人空間，還是合作討論的開放區域，都能靈活應對，提升工作靈活性與工作效率，進而增加員工身心健康與幸福感。

商品、通路 產生綜效

張志杰回憶，當初剛上任就遇到兩家公司要整併，因此他提出「4C概念」，期望透過聆聽溝通（Communication），來達成共識（Consensus），再凝聚成共同承諾（Commitment），最後形塑出文化（Culture）。

所以張志杰認為管理階層應走向員工，因此當時開了非常多總經理會談時間，去聽大家的心聲，解決員工困惑，同時告訴同仁，安達人壽未來發展方向在哪裡、目標在哪裡。

安達人壽與康健人壽過去所銷售的主力商品大不相同，安達主要以投資型保單為大宗，康健人壽則以健康險為主；在通路業務模式上，安達是側重銀行保險、傳統的保經代，康健側重電話行銷，因此在整併後，不管是商品面或是通路面都能產生綜效，且彼此是互補的，不會有取代的事出現，於是在大家放心去衝刺業務時，就會慢慢形塑出新的文化。

在管理上，張志杰覺得「人才最重要，而且在未來會愈來愈重要」，因為科技進步太快了，公司要隨時準備好培育各種不同領域的人才，才能趕上時代的進步，因此安達提供同仁培養第二專長或第三專長的訓練，這也是公司未來的競爭力。再者，數位化也很重要，以前康健有一組團隊專門做數位資料分析，包含核保、理賠等都會運用數位分析；最後，企業應在社會責任上盡更大的努力，在大眾重視ESG、CSR等環境下，能做到的企業將更具競爭力。

展望2025年，張志杰指出，由於大環境變化迅速，人民的生活型態改變，需求也會跟著改變。去年安達人壽推出許多「碎片化」的設計，保障範圍可能沒有很大，但對一些目標客群是很有助益的，像是眼睛險、癌症險，今年還推出專為外食族設計的保險，針對特定腸胃消化器官的手術及處置項目提供增額保障，食物中毒也一併納入保障範圍，成為特色商品。