行銷線上／進行「退出訪談」 找出改善契機

當客戶說：「我們不續約了」，對多數企業來說像是關係的終點。但對成熟的客戶成功（Customer Success）團隊而言，這是另一段重要工作的開始：退出訪談（Exit Interview）。SaaS企業尤其如此：當訂閱中止，現金流即刻受影響。這時，若只說「我們都試過了，客戶就是不買單」，其實是不負責任的放棄。

退出訪談不是例行公事，而是企業獲取真相的時刻。當客戶不再有利益考量，他們更可能說出真正的原因、產品的問題，以及他們期望的落差。

行銷界有一項經驗法則，稱作「一比五定律」，意思是開發一位新客戶的成本，是留住現有客戶的五倍以上。每一次客戶流失都應該視為警訊，也是產品、市場與經營模式的反思優化機會。因此，與其為流失感到懊惱，不如從中找出改善的契機。

退出訪談的價值，不在於挽回客戶，而是獲得珍貴資訊。透過訪談了解不續約的客戶真正流失原因，為公司提供產品與定價調整的方向，維持品牌信任與聲譽，是從客戶角度重新審視自家價值。好的訪談是有明確目標，和系統化流程，三步驟助你達成。

步驟一，訪談前，明確目標、選對方式。

訪談前先問自己：「我想知道什麼？」是為了瞭解使用經驗？辨識價值落差？還是聚焦於定價策略？

接著，根據客戶類型與關係選擇最適合的溝通形式，如：視訊、電話、實體面對面或問卷。最佳時機是解約申請後立即進行，此時客戶仍記憶鮮明，願意說實話。

步驟二，訪談中，用心傾聽、不爭辯。

「積極傾聽」在這個時候是最重要的能力，在訪談中，展現同理心、不試圖辯解或說服客戶，而是讓對方願意多說一點。舉幾個實用問題範例：

‧不續約的主要原因是什麼？

‧什麼時候公司做出這個決定？有觸發事件嗎？

‧您最喜歡／不喜歡我們產品的哪些地方？

‧如果滿分是10分，您會給幾分並推薦我們？

最後問：「未來我們能怎麼做會更好？」這不只是體面收尾，更是潛在合作重啟的伏筆。

步驟三，訪談後，整理、分析、執行改善。

做完訪談不代表結束，真正重要的是後續分析與內化。建議從三項著手：訪談內容分類（例如產品、價格、服務、UX），進行定性與定量分析，尋找重複出現的關鍵字，定義優先處理事項。

更進一步的作法，是建立「回饋循環SOP」，將改進成果回報給離開的客戶，讓他知道，他的聲音被聽見、被採納，創造未來再次合作或推薦的可能性。

在競爭激烈的B2B SaaS市場中，客戶流失是不可避免的現實。區分頂尖公司和平庸公司的，在於他們如何應對這一挑戰。客戶成功團隊的角色不僅是控留存率，更是協助企業理解市場回饋、推動產品優化的重要橋樑。客戶成功從來不只是續約率的責任人，而是企業學習與進化的推動者。當看到一位客戶離開，請不要問「誰的錯？」而是要問：「我們從這次學到什麼？」

當一位客戶離開，是一次用對話換來的真實診斷，善用這些機會，不只是「補破網」，更是「織新網」。好好運用這些機會，將協助公司產品發展更強大，服務更卓越，實現可持續的業務和營收增長。