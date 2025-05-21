上個月，好友送我們兩張免費音樂會門票，地點在國家音樂廳的演奏廳。很不巧，音樂會前一天老婆因腸胃炎上吐下瀉，無法出席。我妹妹剛好有空也有興趣，就改由我們兄妹兩人出席聆聽。

到了現場，才發現我們是坐在貴賓區第一排（第一次坐第一排）。音樂會結束後，我拍了相片給好友，謝謝他的盛情。

好友說：謝謝楊老師約了妹妹一起聽音樂會，沒有浪費這個名額。他送出很多票，可是有些人臨時不來，沒告知也沒找人遞補出席，造成現場有些空位，對贈票者跟演出者都很失禮。

我跟好友說：既然答應了，就得準時出席，這是做人基本禮貌。這也是我第一次老婆因病不能出席，找人替代出席。

君子重然諾。生活中與工作中經常有小事情的承諾，例如答應幫同事順便買午餐，答應下班後聚會，這種小事情。

這些都是私事與小事，我們若是做不到，是可以婉拒的。但是答應了，就是一種無形契約，就得盡力做到。萬一真的無法履約，也得提前告知，讓對方有所準備，這是一種信用累積。

日常生活中打電話訂餐也是一樣，若不能到，也得「提前」告知餐廳，讓餐廳把座位給其他客人，多做點生意，也可以減少備餐量。不能因餐廳沒客滿，就輕忽不告知業主。

新聞中看到有些人訂購大量餐點後，臨時棄單不來領取，造成商家許多困擾與損失，欲哭無淚，這都是很不應該的行為。

我自己在做培訓工作，也會遇到有些免費課程，有人搶先報名占了名額，卻臨時不來，也沒告知主辦單位，造成很大困擾。有一位報了免費課程的人，他臨時缺席，也沒通知主辦單位。

我問他：如果這個課程需要繳好幾千元，你報了名，臨時有事不能到，你會告知主辦單位嗎？他回答：會啊。

我問：為何會告知主辦單位？他說：看看能否退一些費用啊。回答得還滿理直氣壯，理所當然。

我問：需要繳費的課程你會告知，那免費課程為何就不需要告知？他瞬間啞口無言。

這就是人性，愈容易得到，愈不珍惜，也愈視為當然。

人生無常，報名了，臨時有事不能來無法履約，這沒關係。提前發個信息，打個電話跟主辦單位說一聲並誠摯道歉，讓主辦者可以讓其他人遞補，珍惜寶貴名額。也不必浪費行政單位準備的點心便當，講義等。

江湖在走，信用要有。多數上班族會比較注重工作上的承諾，但會疏忽日常小事的信用。守信，是行走江湖的道義準則，更是做人基本道德。

簡單說，就是將心比心。如果你自己是贈票單位，是主辦單位，是餐廳老闆，你會希望學員怎麼做？希望顧客怎麼做？將心比心，換位思考就對了。