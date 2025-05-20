七期半價！開箱台中高鐵特區最貴商辦 大戶一次包2層

台中高鐵特區擁有三鐵共構，近日隨著全台最大百貨購物娛樂城中心「D-ONE第一大天地」啟動，尤其商辦約七期半價，成商辦新戰場，其中最新完工的「登陽ICC」商辦大樓案，平均成交單價達45萬元，創區域新高，甚至有企業花近5億元買下2層樓、約600多坪引起熱議。

「D-ONE第一大天地」今年4月底舉行立柱典禮，預估光精品街就可容納約800家廠商，大型會議展覽中心、國際品牌酒店、展演藝術與休閒娛樂進駐，年營業額約350億元，預計2026年底營運。

住商不動產中區執行協理賴萬觀察，台中高鐵特區集中發展約10年，房市看漲，住宅預售案房價單坪站上6字頭，區域地價出現百萬元行情，商辦站穩4字頭。企業型態轉變，交通優勢是此區商辦受矚目的關鍵因素。

房仲觀察，台中商辦以七期為主戰場，近年高鐵特區商辦崛起，繼10年前首案落成，線上推案除了「登陽ICC」，還有總太推出的第二個商辦案「總太Ｖ1」，平均單價落在41萬元。

「登陽ICC」基地位於高鐵一路，轉個彎就是高鐵娛樂購物城，全棟192單位，單位坪數從57坪至300坪，平均成交單價達45萬元，實登最高價即將叩關5字頭，據了解，有企業集團一次包下2層樓、約600多坪，也有企業包下一整層。

開箱「登陽ICC」，大廳挑高8.8米，配備7座電梯，相當大氣，公設有健身房、6間大小會議室，會議室更配備視訊系統，以及會館等設施，最大會議室可容納40人。已進駐的企業，涵蓋能源、生技、醫療及健康等相關產業。