全聯小農經濟學發酵 小農直採年收破12億元

全聯於去年推出「小農經濟學」概念，讓青農、小農作物在連鎖通路上架，全聯指出，去年「小農直採」業績突破12億元，「小農鮮乳」則持續穩定成長，創下21.4億元的業績，2025年中慶再新增「小農米」品項，今年度目標業績上看3千萬元，持續擴大小農經濟影響力。

全聯推廣的小農商品強調「我生產的 我負責」，象徵從產地到餐桌的每一個環節緊密相扣、層層把關。以小農米為例，從田間的青農開始，透過具備專業技術與品質標準的現代化糧商與碾米廠協力合作，確保每一粒米都符合高品質要求；而在小農鮮乳的推廣上，則建立於牧場酪農嚴謹的乳品處理流程，以及現代乳品廠、滅菌設備等層層把關，確保每一滴鮮乳都新鮮、安心、可追溯。

全聯行銷部協理劉鴻徵表示：「通路則是將這樣的合作成果，透過品牌推廣、消費者教育與通路資源，轉化為市場影響力，實踐我生產我負責的理念，讓小農不再孤軍奮戰，也讓消費者買得安心、吃得有信心！」

全聯表示，2015年起陸續導入門市的「小農直採」，截至2024年全台(含離島)超過600家門市設立小農直採專區，今年可望達成700家規模，現今合作共160位小農，已有超過20位小農，其商品可供應所有的小農直採門市。去年小農直採突破10億元大關，創下逾12億元佳績，今年將挑戰13億元目標。

盤點2024年小農直採6大天王分別為蒜米、蒜球、櫛瓜、剝殼玉米筍、香蕉、有機高麗菜，總計業績逾2.6億元，其中蒜米、蒜球、剝殼玉米筍，更是連續兩年榜上有名。