田屋科技無人機拓展國際市場 中市府助擴廠

台中市太平區的田屋科技，是首家且唯一獲民航局「起飛載重25公斤以上直升機形式認證」的無人機公司，因規模倍增，廠區空間不足；市府今天表示將協助擴廠，拓展國際市場商機。

台中市經濟發展局說明，創立於2011年的田屋科技，創辦人張成榮是成功大學航太研究所出身，在航模起家的雷虎科技深耕15年後自行創業，從最初僅6名員工的小型技術團隊，成長至今已擁有48名專業人才，專注於自主研發小型無人直升機與無人載具系統，在無人直升機領域奠定領導地位。

經濟發展局長張峯源日前率隊實地走訪廠區，張成榮反映，因應公司產線、規模倍增及國際客戶到訪需求倍增，現有廠區空間不足，規劃新建廠房擴大規模。張峯源回應，經發局招商工作小組將協助企業加速取得建照，拓展國際市場商機。

張成榮說，田屋科技是首家與唯一獲得民航局「起飛載重25公斤以上直升機形式認證」的無人機公司，產品不僅獲得國防部、海巡署、中科院等政府部門大型採購案肯定，成為國機國造重要國家隊成員，還廣泛應用於疫苗運送、高山緊急救援補給、電塔巡檢等重要任務，更創下飛越中央山脈紀錄。

張成榮指出，田屋科技同時成功開拓國際市場，包括參與緬甸空軍展演、加拿大冰山追蹤任務、墨西哥灣科研計畫、澳洲國土測繪等國際專案，展現台灣無人機的強大實力。

經發局表示，台中精密機械產業、光電產業量能與供應鏈聚落，提供無人機產業強大支援優勢，田屋科技決定於太平區投資近2億元建設新廠，未來將導入尖端設備如影像尺寸測量儀與光學機芯校正台，並在產品發展採用氫燃料新能源技術；市府將提供政策支持，打造台中成為亞洲無人載具技術與應用的重要基地。