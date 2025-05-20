快訊

三峽車禍最新傷況曝！原無呼吸心跳女童救回 加護病房2學童已清醒

年齡下修至70歲！三峽嚴重車禍引高齡駕駛換照質疑 交通部將推3大政策

人海戰術、拖時間…綠委招數出盡不敵藍白聯手 重啟核三公投闖關成功

田屋科技無人機拓展國際市場 中市府助擴廠

中央社／ 台中20日電

台中市太平區的田屋科技，是首家且唯一獲民航局「起飛載重25公斤以上直升機形式認證」的無人機公司，因規模倍增，廠區空間不足；市府今天表示將協助擴廠，拓展國際市場商機。

台中市經濟發展局說明，創立於2011年的田屋科技，創辦人張成榮是成功大學航太研究所出身，在航模起家的雷虎科技深耕15年後自行創業，從最初僅6名員工的小型技術團隊，成長至今已擁有48名專業人才，專注於自主研發小型無人直升機與無人載具系統，在無人直升機領域奠定領導地位。

經濟發展局長張峯源日前率隊實地走訪廠區，張成榮反映，因應公司產線、規模倍增及國際客戶到訪需求倍增，現有廠區空間不足，規劃新建廠房擴大規模。張峯源回應，經發局招商工作小組將協助企業加速取得建照，拓展國際市場商機。

張成榮說，田屋科技是首家與唯一獲得民航局「起飛載重25公斤以上直升機形式認證」的無人機公司，產品不僅獲得國防部、海巡署、中科院等政府部門大型採購案肯定，成為國機國造重要國家隊成員，還廣泛應用於疫苗運送、高山緊急救援補給、電塔巡檢等重要任務，更創下飛越中央山脈紀錄。

張成榮指出，田屋科技同時成功開拓國際市場，包括參與緬甸空軍展演、加拿大冰山追蹤任務、墨西哥灣科研計畫、澳洲國土測繪等國際專案，展現台灣無人機的強大實力。

經發局表示，台中精密機械產業、光電產業量能與供應鏈聚落，提供無人機產業強大支援優勢，田屋科技決定於太平區投資近2億元建設新廠，未來將導入尖端設備如影像尺寸測量儀與光學機芯校正台，並在產品發展採用氫燃料新能源技術；市府將提供政策支持，打造台中成為亞洲無人載具技術與應用的重要基地。

經濟發展 直升機 成功大學

延伸閱讀

中保科大秀AI創新應用

澎湖海上花火節 無人機展演復飛贏喝采

台中會展中心、綠美圖10月試營運 議員憂交通壅塞

無人機連續拍到「6隻神話級生物」揭謎樣身分 研究員嗨爆：前所未有突破

相關新聞

台北辦公租金再創新高 企業「租轉買」風氣起

信義全球資產發布第1季商用不動產市場季報，首季台北辦公室平均租金來到每坪2,672元，近10年增幅約28%，再創歷史新高...

買新不如買舊？台南市這三區預售屋比中古屋貴逾六成

近年全台各地預售屋價格上漲明顯，永慶房產集團盤點台南市近一年預售屋、中古屋實價登錄交易資料，前3名的行政區預售屋、中古屋...

7-ELEVEN 甜點殺出重圍 自有品牌爆紅、德式布丁年銷破億元

看準國內甜點市場持續成長，統一超（2912）旗下7-ELEVEN積極擴展烘焙商品線，自2023年起強化甜點專櫃布局，目前...

輝達宅爆紅能複製台積宅神話？ 房仲坦言：沒那麼簡單

輝達（NVIDIA）宣布在台灣北士科設立海外總部，市場對「輝達宅」想像持續升溫，不少民眾期待能複製先前「台積宅」一飛沖天...

北士科房價地板在這 成交單價免百萬

輝達（NVIDIA）宣布進駐台北市北投士林科技園區，各界關注北士科房市。住商機構觀察預售實價登錄行情，近期該區域最高單價...

北士科房價兩樣情！天花板破140萬 新洲美段免百萬

國際科技大廠輝達（NVIDIA）近期宣布，即將進駐台北市北投士林科技園區，引起各界關注北士科房市議題。住商機構觀察預售實...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。