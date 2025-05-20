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台北辦公租金再創新高 企業「租轉買」風氣起

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

信義全球資產發布第1季商用不動產市場季報，首季台北辦公室平均租金來到每坪2,672元，近10年增幅約28%，再創歷史新高。信義全球資產總經理林三智分析，市場低空置、企業高需求、加上市區陸續有全新辦公大樓釋出，推升台北市區核心商圈整體租金水準，考量辦公租金長期上漲趨勢，加上近期金融市場波動驅動資產配置需求，促使企業積極評估購置辦公空間，市場由租轉買趨勢盛行。

據信義全球資產公司調查，第1季台北市區包含信義世貿、敦南、松江南京等核心商圈辦公室平均租金為每坪2,672元，相較2015年同期增幅約28%。

進一步觀察，信義計畫區頂級辦公大樓林立，租金成長幅度也最多，第1季平均租金為每坪4,072元，較2015年同期增幅約30%。在辦公室低空置、市場高需求，且市區陸續有全新辦公大樓完工釋出的情形下，其他核心商圈辦公室租金也同步上揚，十年來租金成長幅度約17%。

隨著台北辦公室租金持續攀高，企業需負擔更多的租賃成本，讓不少承租辦公室的企業，開始評估自購辦公室的可行性。林三智分析，有三大因素驅動企業布局辦公室「由租轉買」，首先是辦公室租金攀升，加上還需面臨房東不續租等不確定性及公司搬遷成本，購置自有辦公室更符合企業長期發展計畫。

其次，伴隨企業擴張，對大坪數、多樓層或全棟型產品需求提高，企業若採取租賃策略，在辦公室裝潢、格局規劃較易受到房東限制；相對來說，自購辦公室讓企業在辦公室配置、動線規劃等，就有了更多的彈性，也有助於提升企業門面與品牌形象。

最後，企業布局自有商用不動產是一項穩健的資產配置策略。面對長期租金上漲、通膨壓力、金融環境不確定性等，企業擁有自有資產，等於是為公司財務結構打造堅實基礎，強化企業抵抗風險的能力。

林三智分析，越來越多企業主意識到擁有辦公室資產對維繫企業營運穩定與品牌形象的重要性，使得辦公室由租轉買趨勢盛行，然而購置商用不動產不僅僅是物件選擇，還需綜合考量企業長期發展需求、員工招募及通勤動線、資產配置、稅務規劃等，因此建議企業在進行購置規劃時，應尋求具備豐富市場經驗的商用不動產仲介團隊，量身打造最適合的辦公室布局方案。

台北市區核心商圈辦公室平均租金。資料來源／信義全球資產
台北市區核心商圈辦公室平均租金。資料來源／信義全球資產

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