台北辦公租金再創新高 企業「租轉買」風氣起

信義全球資產發布第1季商用不動產市場季報，首季台北辦公室平均租金來到每坪2,672元，近10年增幅約28%，再創歷史新高。信義全球資產總經理林三智分析，市場低空置、企業高需求、加上市區陸續有全新辦公大樓釋出，推升台北市區核心商圈整體租金水準，考量辦公租金長期上漲趨勢，加上近期金融市場波動驅動資產配置需求，促使企業積極評估購置辦公空間，市場由租轉買趨勢盛行。

據信義全球資產公司調查，第1季台北市區包含信義世貿、敦南、松江南京等核心商圈辦公室平均租金為每坪2,672元，相較2015年同期增幅約28%。

進一步觀察，信義計畫區頂級辦公大樓林立，租金成長幅度也最多，第1季平均租金為每坪4,072元，較2015年同期增幅約30%。在辦公室低空置、市場高需求，且市區陸續有全新辦公大樓完工釋出的情形下，其他核心商圈辦公室租金也同步上揚，十年來租金成長幅度約17%。

隨著台北辦公室租金持續攀高，企業需負擔更多的租賃成本，讓不少承租辦公室的企業，開始評估自購辦公室的可行性。林三智分析，有三大因素驅動企業布局辦公室「由租轉買」，首先是辦公室租金攀升，加上還需面臨房東不續租等不確定性及公司搬遷成本，購置自有辦公室更符合企業長期發展計畫。

其次，伴隨企業擴張，對大坪數、多樓層或全棟型產品需求提高，企業若採取租賃策略，在辦公室裝潢、格局規劃較易受到房東限制；相對來說，自購辦公室讓企業在辦公室配置、動線規劃等，就有了更多的彈性，也有助於提升企業門面與品牌形象。

最後，企業布局自有商用不動產是一項穩健的資產配置策略。面對長期租金上漲、通膨壓力、金融環境不確定性等，企業擁有自有資產，等於是為公司財務結構打造堅實基礎，強化企業抵抗風險的能力。