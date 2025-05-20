新店裕隆城年中慶29日開跑 夏日微醺啤酒節首度登場

隨著夏季腳步到來，新店裕隆城於5月29日(四)-6月23日(一)盛大展開「SAY YES! 年中慶」，第一次推出夏日啤酒節、邀請親子同樂端午節、舉辦快樂成長愛孩童幸福節，會員消費滿額即享贈禮與抽獎機會，以集結優惠、美食、美酒、文化與親子活動的節慶慶典，打造一站式幸福體驗。

新店裕隆城年中慶來了，在去年裕隆城創下營收與人流佳績後，今年夏天為感謝會員、營造社區氛圍，6月連續兩個週五到週日首次舉辦「喝就對YES DAY」啤酒節，邀請在地與國際啤酒品牌進駐，集結啦啦隊、街頭藝人、DJ共襄盛舉，全館消費不限金額即可獲得限量啤酒節專屬折價券，還設有美食攤位，打造應有盡有、放鬆享受的城市微醺角落。

歡慶5月31日端午佳節，佳節周末裕隆城特別舉辦親子「立蛋大賽」及親子DIY「創意包粽」活動，會員憑點數就能免費參與，邀請大小朋友一同在年節習俗中尋找新樂趣，立蛋高手前三名有機會獲得獎品。玩不過癮還有體驗趣味活動，丟沙包、比手畫腳、疊疊杯等小遊戲等著親子挑戰，讓裕隆城成為歡笑不斷、歡度節日的好選擇。

回應社會公益及打造多元共融社會，裕隆城希望百貨空間是每個孩子的樂園，5月27日-6月10日與伊甸基金會合作，以「愛孩童幸福節」互動體驗展覽，分享孩子發展需求的重要性及弱勢孩童的困境，透過現場繪畫、繪本故事、五感體驗等活動，響應溫暖包容、教育平權的未來。此外，裕隆城更獎勵學習績優小朋友，年中慶期間國小學童達憑95分考卷，可兌換折價好禮。

新店裕隆城打造傳統結合現代、美食與文化共融的夏季盛會，邀請民眾在熱鬧沁涼的啤酒節、應景歡樂的端午節、溫暖友愛的孩童幸福節，共享歡慶年中慶。提供您放慢腳步、舉杯微醺、與家人品味溫馨、凝聚情感的舒適場域。

新店裕隆城年中慶全館祭出優惠折扣，其中城市光廊四折起、NET、寶雅五折起、嘉裕全面八折起等，打造常常來、喜歡來、必須來的一站式幸福體驗（詳情請參考裕隆城APP或粉絲團）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康