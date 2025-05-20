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7-ELEVEN 甜點殺出重圍 自有品牌爆紅、德式布丁年銷破億元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
7-ELEVEN自有甜點品牌「LADEARS」近1年已推出逾18款新品，平均帶動相關類別業績銷售成長三成。7-ELEVEN/提供
7-ELEVEN自有甜點品牌「LADEARS」近1年已推出逾18款新品，平均帶動相關類別業績銷售成長三成。7-ELEVEN/提供

看準國內甜點市場持續成長，統一超（2912）旗下7-ELEVEN積極擴展烘焙商品線，自2023年起強化甜點專櫃布局，目前已於全台逾5,000家門市設置冷藏甜點專區，並推出自有品牌「LADEARS」，主打小份量、個人化與全時段甜食補給，成功搶占分眾市場需求。根據內部統計，冷藏甜點近1年銷售業績翻倍成長，成為超商高成長品類。

7-ELEVEN指出，目前甜點專櫃已整合進口甜品、布丁、優格、果凍與本地開發的「優菓甜坊」系列等逾70款商品，累計吸引逾千萬人次購買，其中，以布丁與半月燒等輕食型甜點最受消費者青睞，帶動搭餐併買效益。進口與聯名商品同樣具話題性，如與韓國延世大學合作的生乳包、與富錦樹聯名的限定甜點，皆推升該類別銷售表現約三成。

自有品牌「LADEARS」自去年5月推出以來，鎖定25至45歲客層，主打西式冷藏甜點，與甜點師傅共同研發，結合在地農產原料，至今已開發18款產品，包括蛋糕、杯裝甜點、生乳捲與塔類等。其中「德式布丁」以份量十足、價格實惠受到市場高度回響，上市一年即躋身超商手工甜點億元俱樂部，銷量占比達10%，成為最受歡迎的固定選購商品。其次為提拉米蘇、草莓法式千層蛋糕，今年初再推出全新馬卡龍甜點結構，則有望成為帶動「LADEARS」下一波成長的新商品。

為持續擴大產品線，7-ELEVEN也宣布攜手知名甜點品牌「法朋烘焙甜點坊」合作推出兩款主廚監製新品，由主廚李依錫技術指導進行監製，「檸檬法式千層蛋糕」選用在地屏東產檸檬汁製成檸檬凝乳，搭配香醇檸檬醬與在多層手工監製黃金蛋皮抹上層層鮮奶油，入口即化；「檸檬馬卡龍」同樣使用在地檸檬汁，酥軟外皮搭配酸甜內餡，隨時隨地品嚐質感美味。

7-ELEVEN與法朋聯名新品同步推薦「昂舒巴黎青檸乳酪泡芙」，特製波蘿泡芙殼不僅蛋香濃郁更可嚐到酥脆外皮，內餡擠入鮮奶油與青檸乳酪醬，是屬於夏天專屬的清爽風味甜點

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