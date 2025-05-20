輝達宅爆紅能複製台積宅神話？ 房仲坦言：沒那麼簡單

輝達（NVIDIA）宣布在台灣北士科設立海外總部，市場對「輝達宅」想像持續升溫，不少民眾期待能複製先前「台積宅」一飛沖天盛況。

對此，中信房屋研展室副理莊思敏直言，無論是產業型態、設點地點，還是當前經濟環境，輝達宅想要重演台積宅神話，沒那麼簡單。

首先在產業形態上，台積電屬於晶圓代工製造商，設廠不僅能創造大量就業機會，更能吸引上下游供應鏈群聚，帶來顯著的人口紅利與住宅剛性需求。

反觀輝達設立的是企業總部，加上其以設計為主，採用Fabless（無晶圓廠）的運營模式，所以它的上下游不像台積電那樣有大規模實體製造供應鏈，自然無法帶動同等量級的居住需求。

其次，地點條件也有差異。過去台積電設廠多選在中南部房價基期較低的地方，具備明顯的補漲潛力，而輝達落腳的台北市，原本就已是全台房價天花板，短期內價格再上攻的空間也相對有限。

最後，經濟環境更是重要變數。「台積宅」熱潮興起之時，正值台商回流、全球量化寬鬆（QE）、低利率等多重利多匯聚，市場熱錢充沛，推動房市多頭。

然而，當前國際政經局勢詭譎多變、股匯市波動加劇，加上政府打炒房、銀行房貸限額，以及川普關稅戰等利空因素交織，導致市場觀望氛圍相當濃厚，房市亦急速降溫。

莊思敏表示，在市況低迷的當下，輝達設廠無疑是為市場注入了一劑信心強心針，不僅提振企業投資台灣的意願，也讓民眾買房信心有所提升，不過，市場熱度能否轉化為實質漲幅，仍需持續觀察。

她提醒，輝達海外總部從規劃到正式營運仍需時間，加上當前房市處於盤整階段，建議消費者務必審慎評估居住需求與財務狀況，切勿因題材熱度而貿然進場。