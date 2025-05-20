遠百擴大零售版圖 徐旭東：今年台灣景氣就是good

遠東百貨今天舉行股東常會，遠東集團董事長徐旭東表示，「今年台灣景氣就是good（很好）」；遠百持續擴大零售版圖，旗下位於西門町的寶慶店已原址重建，也計劃在新北市TPARK科技園區再添新據點，預計2029年開出。

遠東百貨今天舉行股東常會，由董事長徐旭東主持，由於國軍英雄館整修中，今年集團股東會均移師集思會議中心舉辦。

徐旭東受訪時表示，「今年台灣景氣就是good」，遠百計劃進駐新北市TPARK科技園區的複合型商辦，預計2029年開出，屆時將進一步觸及到土城、樹林等過往較少接觸到的客群。

百貨零售市場持續成長，遠百營業額與獲利穩定成長，過去15年，遠百個體營業額平均每年成長6.8%，營業利益平均每年成長9%。

遠百表示，將持續擴大零售版圖，目前遍布45家據點，是國際化大型零售集團，會加快展店布成長動能，台北大巨蛋內的遠東Garden City分區開出，預計2026年第1季完成，目前是台北市中心最大商場，業績表現超越預期目標，寶慶店已進行原址重建，也計劃在新北市TPARK科技園區再添據點，鄰近亞東醫院及住宅區。

針對輝達執行長黃仁勳揭曉台灣辦公室將會落腳北士科，徐旭東表示「很好」，有望形成一個聚落，高科技又是一個好題材。

針對兩岸布局，徐旭東表示，中國是很大的市場，當然可以再開店，但是要考慮兩岸政治關係變化，沒有確定的計劃表。