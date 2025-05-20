快訊

不用等到9月、蘋果AirPods現在還能買！新爆料曝：超大改款還有得等

「民進黨最希望我逃亡」柯文哲嘆「不會逃」：他們希望第三勢力泡沫化

三峽駕車暴衝釀3死…肇事翁是「模範父親」 新北社會局：立即取消資格

遠百擴大零售版圖 徐旭東：今年台灣景氣就是good

中央社／ 台北20日電

遠東百貨今天舉行股東常會，遠東集團董事長徐旭東表示，「今年台灣景氣就是good（很好）」；遠百持續擴大零售版圖，旗下位於西門町的寶慶店已原址重建，也計劃在新北市TPARK科技園區再添新據點，預計2029年開出。

遠東百貨今天舉行股東常會，由董事長徐旭東主持，由於國軍英雄館整修中，今年集團股東會均移師集思會議中心舉辦。

徐旭東受訪時表示，「今年台灣景氣就是good」，遠百計劃進駐新北市TPARK科技園區的複合型商辦，預計2029年開出，屆時將進一步觸及到土城、樹林等過往較少接觸到的客群。

百貨零售市場持續成長，遠百營業額與獲利穩定成長，過去15年，遠百個體營業額平均每年成長6.8%，營業利益平均每年成長9%。

遠百表示，將持續擴大零售版圖，目前遍布45家據點，是國際化大型零售集團，會加快展店布成長動能，台北大巨蛋內的遠東Garden City分區開出，預計2026年第1季完成，目前是台北市中心最大商場，業績表現超越預期目標，寶慶店已進行原址重建，也計劃在新北市TPARK科技園區再添據點，鄰近亞東醫院及住宅區。

針對輝達執行長黃仁勳揭曉台灣辦公室將會落腳北士科，徐旭東表示「很好」，有望形成一個聚落，高科技又是一個好題材。

針對兩岸布局，徐旭東表示，中國是很大的市場，當然可以再開店，但是要考慮兩岸政治關係變化，沒有確定的計劃表。

遠百 股東會 徐旭東

延伸閱讀

輝達落腳北士科地方憂交通 輕軌何時蓋?捷運局曝進度

端午假期將至 新北市路邊平日收費停車格暫停收費

輝達落腳北士科！仁寶、英業達入列概念股 大吃新廠紅利

東聯轉型擴大布局特用化學 深化高科技領域…邁向國際型化工大廠

相關新聞

輝達宅爆紅能複製台積宅神話？ 房仲坦言：沒那麼簡單

輝達（NVIDIA）宣布在台灣北士科設立海外總部，市場對「輝達宅」想像持續升溫，不少民眾期待能複製先前「台積宅」一飛沖天...

北士科房價地板在這 成交單價免百萬

輝達（NVIDIA）宣布進駐台北市北投士林科技園區，各界關注北士科房市。住商機構觀察預售實價登錄行情，近期該區域最高單價...

北士科房價兩樣情！天花板破140萬 新洲美段免百萬

國際科技大廠輝達（NVIDIA）近期宣布，即將進駐台北市北投士林科技園區，引起各界關注北士科房市議題。住商機構觀察預售實...

台中高鐵特區商辦升溫 「登陽ICC」創區城最高價受矚目

擁有三鐵共構等利基的台中高鐵特區，隨著全台最大的百貨購物娛樂中心「D-ONE第一大天地」啟動，帶動區域包括商用與住宅市場...

不只帶動北士科買氣 李同榮：輝達讓這群人敢進場

輝達（NVIDIA）宣布海外總部落腳北士科，房市趨勢專家李同榮表示，此消息除了直接提升北士科建案買氣，也會讓一些對兩岸情...

徐旭東：匯率人為操縱因素大 對零售業來說就是按照變化調整

遠東百貨今日舉行股東會，董事長徐旭東表示，零售業是動盪的行業，變化速度快，要不斷創新才能跟上腳步，匯率波動因素太複雜，人...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。