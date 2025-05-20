北士科房價地板在這 成交單價免百萬

輝達（NVIDIA）宣布進駐台北市北投士林科技園區，各界關注北士科房市。住商機構觀察預售實價登錄行情，近期該區域最高單價已達每坪143.9萬元，不過去年下半年也出現單坪百萬元以下的成交紀錄。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，過往由於士林缺乏大型重劃區，區域高資產人士或換屋族購屋需求有待滿足，致使北士科買盤多偏向此類客群，北士科推出時間屬房市多頭晚期，且適逢政府打房劍指高總價市場，令區域銷售狀況一度冷卻，惟近期隨著科技大廠進駐議題加持，有望讓該區房市熱度轉盛。

根據預售實價登錄，北士科史最高成交單價出現在新洲美段的「遠雄泱玥」，該案23樓戶總坪數約89.7坪，2024年10月以總價1億1,322萬元成交，換算單價約143.9萬元，該筆交易不僅單價創區域新高，成交總價亦是北士科之最。

住商不動產士北科加盟店加盟店店長郭秉杰分析，北士科目前區域蛋黃區素地大多名花有主，且已有不少上市品牌開發商插旗，該區域雖尚未開發完全，但平均新案單價已達120~130萬元，隨著科技大廠進駐議題發酵，加上區域建設逐漸齊全，推估房價可達每坪150萬元以上。

另觀察實價資料，北士科預售案中最低成交單價社區同樣位於新洲美段，「樺輝沐畇」2樓戶總坪數約51.4坪，2024年7月以總價4,120萬元成交，換算單價約95.3萬元。