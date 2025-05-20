快訊

「像恐怖攻擊」清隊隊員趕赴三峽車禍現場 1童闖入認出：黃黑機車是媽媽的

午後雷雨來了！3縣市「大雨特報」 恐一路下到晚上

新冠感染增8成 6月下旬達高峰…羅一鈞曝變異株轉換釀禍

聽新聞
0:00 / 0:00

北士科房價地板在這 成交單價免百萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
北士科預售成交單價表。資料來源／住商不動產
北士科預售成交單價表。資料來源／住商不動產

輝達（NVIDIA）宣布進駐台北市北投士林科技園區，各界關注北士科房市。住商機構觀察預售實價登錄行情，近期該區域最高單價已達每坪143.9萬元，不過去年下半年也出現單坪百萬元以下的成交紀錄。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，過往由於士林缺乏大型重劃區，區域高資產人士或換屋族購屋需求有待滿足，致使北士科買盤多偏向此類客群，北士科推出時間屬房市多頭晚期，且適逢政府打房劍指高總價市場，令區域銷售狀況一度冷卻，惟近期隨著科技大廠進駐議題加持，有望讓該區房市熱度轉盛。

根據預售實價登錄，北士科史最高成交單價出現在新洲美段的「遠雄泱玥」，該案23樓戶總坪數約89.7坪，2024年10月以總價1億1,322萬元成交，換算單價約143.9萬元，該筆交易不僅單價創區域新高，成交總價亦是北士科之最。

住商不動產士北科加盟店加盟店店長郭秉杰分析，北士科目前區域蛋黃區素地大多名花有主，且已有不少上市品牌開發商插旗，該區域雖尚未開發完全，但平均新案單價已達120~130萬元，隨著科技大廠進駐議題發酵，加上區域建設逐漸齊全，推估房價可達每坪150萬元以上。

另觀察實價資料，北士科預售案中最低成交單價社區同樣位於新洲美段，「樺輝沐畇」2樓戶總坪數約51.4坪，2024年7月以總價4,120萬元成交，換算單價約95.3萬元。

賴志昶分析，過去北士科成交單價較低者，多位處北士科西側的新洲美段一帶，主因是該區遠離舊市區，生活機能較顯缺乏，因此行情略低於士北科軟橋段，惟該區有臨河岸景觀優勢，且近期隨著指標案銷售成績亮眼，加上近期區域建商封盤消息頻傳，在市場供給缺乏情況之下，新洲美段行情有期待空間。

北士科房市示意圖。記者游智文／攝影
北士科房市示意圖。記者游智文／攝影

房市 實價登錄

延伸閱讀

許勝雄與黃仁勳相中北士科 文青變科技教父重拾教鞭

北士科爭議多？ 業界揭黃仁勳可能看中一效率

比內湖塞車地獄更可怕？ 輝達落腳北士科隱憂

輝達選台北！黃仁勳宣布總部落腳北士科 網猜：士開、士紙、士電漲停板？

相關新聞

北士科房價地板在這 成交單價免百萬

輝達（NVIDIA）宣布進駐台北市北投士林科技園區，各界關注北士科房市。住商機構觀察預售實價登錄行情，近期該區域最高單價...

北士科房價兩樣情！天花板破140萬 新洲美段免百萬

國際科技大廠輝達（NVIDIA）近期宣布，即將進駐台北市北投士林科技園區，引起各界關注北士科房市議題。住商機構觀察預售實...

台中高鐵特區商辦升溫 「登陽ICC」創區城最高價受矚目

擁有三鐵共構等利基的台中高鐵特區，隨著全台最大的百貨購物娛樂中心「D-ONE第一大天地」啟動，帶動區域包括商用與住宅市場...

不只帶動北士科買氣 李同榮：輝達讓這群人敢進場

輝達（NVIDIA）宣布海外總部落腳北士科，房市趨勢專家李同榮表示，此消息除了直接提升北士科建案買氣，也會讓一些對兩岸情...

徐旭東：匯率人為操縱因素大 對零售業來說就是按照變化調整

遠東百貨今日舉行股東會，董事長徐旭東表示，零售業是動盪的行業，變化速度快，要不斷創新才能跟上腳步，匯率波動因素太複雜，人...

一表看南港房價10年變化 年輕父母改選這生活圈

南港近期話題不斷，區域房市熱度也隨之快速攀升。根據實價登錄資料顯示，目前南港區平均房價約為每坪79萬元，對比2014年的...

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。