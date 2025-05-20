北士科房價兩樣情！天花板破140萬 新洲美段免百萬

國際科技大廠輝達（NVIDIA）近期宣布，即將進駐台北市北投士林科技園區，引起各界關注北士科房市議題。住商機構觀察預售實價登錄行情，近期該區域最高單價已達每坪143.9萬元，但在去年下半年仍出現單坪百萬元以下的成交紀錄。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，北士科為北市少數大型規劃的重劃區，近期適逢全球AI巨擘在此設置總部，未來房市發展相當可期。

根據預售實價登錄資料，北士科史最高成交單價出現在新洲美段的「遠雄泱玥」，該案23樓戶總坪數約89.7坪，2024年10月以總價1億1,322萬元成交，換算單價約143.9萬元，該筆交易不僅單價創區域新高，成交總價亦是北士科之最。

住商不動產士北科加盟店加盟店店長郭秉杰分析，北士科目前區域蛋黃區素地幾乎皆名花有主，且已有不少上市品牌開發商插旗，致使該區域雖尚未開發完全，但平均新案單價已達120~130萬元，區域最高單價則達140萬元，未來隨著科技大廠進駐議題發酵，加上區域建設逐漸齊全，推估房價可達每坪150萬元以上。

另，觀察實價資料，北士科預售案中最低成交單價社區同樣位於新洲美段，「樺輝沐畇」2樓戶總坪數約51.4坪，2024年7月以總價4,120萬元成交，換算單價約95.3萬元。

賴志昶分析，過去北士科成交單價較低者，多位處北士科西側的新洲美段一帶，主因是該區遠離舊市區，生活機能較顯缺乏，因此行情略低於士北科軟橋段，惟該區有臨河岸景觀優勢，且近期隨著指標案銷售成績亮眼，加上近期區域建商封盤消息頻傳，在市場供給缺乏情況之下，新洲美段行情有期待空間。