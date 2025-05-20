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台中高鐵特區商辦升溫 「登陽ICC」創區城最高價受矚目

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「登陽ICC」商辦大樓公設完善，圖為寬敞明亮的健身房。記者宋健生/攝影
「登陽ICC」商辦大樓公設完善，圖為寬敞明亮的健身房。記者宋健生/攝影

擁有三鐵共構等利基的台中高鐵特區，隨著全台最大的百貨購物娛樂中心「D-ONE第一大天地」啟動，帶動區域包括商用與住宅市場不斷升溫，最新完工的「登陽ICC」商辦大樓案，平均成交單價達45萬元，實登並逐步往5字頭叩關，創區城行情最高價，被視為市場指標。

台中高鐵特區位於台中市烏日區，也恰好位於彰化、台中交界，擁有三鐵、國道1號、國道3號、74號、省道，被喻為「七條通」，此區交通四通八達不說，未來還有百貨購物娛樂中心的加持，近期成為除了七期之外，商辦推案最熱絡的區域。

號稱全台高鐵站區最大招商案的「D-ONE第一大天地」，4月底舉行立柱典禮， 此案總投資金額逼近300億元，預估可容納800至1,000家廠商，年營業額約350億元，預計2026年底營運，未來將是全台最大的百貨購物娛樂中心。

隨著「D-ONE第一大天地」如火如荼的進行，大型會議展覽中心、國際品牌酒店、展演藝術與休閒娛樂進駐，整個區域將轉型為生活與工作無縫整合的新都心，讓高鐵特區不再只是工作或通勤的地方，而是全天候、有機能的城市生活場域。

目前，烏日區創下最高價的商辦「登陽ICC」基地位於高鐵一路，轉個彎就是高鐵娛樂購物城，提供57至300坪空間，總銷65億元，結合空間、機能，也是該集團首次推出商辦案，平均成交單價達45萬元，實登最高價即將叩關5字頭，據了解，有企業集團一次包下2層樓、約600多坪，交易金額近5億元。

台中商辦以七期為主要戰場，近期烏日也進入白熱化，繼10年前首案落成，線上推案除了甫落成的「登陽ICC」，還有總太推出的第二個商辦案「總太Ｖ1」，該案位於高鐵二路、高鐵東二路、學田路8巷，平均單價落在41萬元。

實際開箱「登陽ICC」22層，至高點可遠眺七期、三鐵共構以及住宅區優勢。登陽建設業務經理宋惠如分析指出，從南港三鐵共構，帶動區域轉型的過程，蛻變為北台灣的產業與生活核心，海內外各大以「交通樞紐」為優勢的城市，每每創造成功的繁榮典範，從國際經驗也可以展望中台灣的未來。

台中高鐵站作為西部生活圈的核心節點，結合高鐵、台鐵與捷運，再加上台74線與國道一，構築出一個多層次、無縫接軌的交通網。這不僅讓企業主和高階主管能夠迅速往返北中南三地，也讓台中在全台產業鏈中的流動性更為強大，吸引不少企業主青睞。

「登陽ICC」全棟192戶，大廳挑高8.8米，配備7座電梯，相當大氣，公設提供健身房、6間大小會議室，會議室更配備視訊系統，以及交誼廳等設施，最大會議室可容納40人。初步了解，目前已進駐的企業，涵蓋能源、生技、醫療及健康等相關產業。

住商不動產中區執行協理賴萬指出，烏日高鐵特區集中發展其實約10年，主要漲勢集中於高鐵特區，以住宅來說已經有預售價格登上6字頭，區域地價出現百萬元行情，而商辦基本行情也已站穩4字頭。

賴萬表示，企業型態、思考邏輯都在轉變，因應時代進步，賺錢速度加快，現在拚速度依靠的優先條件就是交通，這也是高鐵特區商辦受到矚目的關鍵因素之一。

「D-ONE第一大天地」工程如火如荼展開，帶動台中高鐵商辦市場不斷升溫。記者宋健生/攝影
「D-ONE第一大天地」工程如火如荼展開，帶動台中高鐵商辦市場不斷升溫。記者宋健生/攝影
6間大小會議室採光佳，會議室更配備視訊系統，以及交誼廳等設施。記者宋健生/攝影
6間大小會議室採光佳，會議室更配備視訊系統，以及交誼廳等設施。記者宋健生/攝影
最新完工的「登陽ICC」商辦大樓案，創區城行情最高價，被視為市場指標。記者宋健生/攝影
最新完工的「登陽ICC」商辦大樓案，創區城行情最高價，被視為市場指標。記者宋健生/攝影

高鐵 商辦

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