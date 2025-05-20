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遠百股東會／徐旭東：看好 AI 帶動景氣 零售市場尚未飽和

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
徐旭東：看好AI帶動景氣、零售市場尚未飽和。侯思蘋/攝影
徐旭東：看好AI帶動景氣、零售市場尚未飽和。侯思蘋/攝影

遠百（2903)20日舉辦股東會，董事長徐旭東表示，台灣下半年景氣基本上good（好的），由於AI是台灣很大的利基，也具戰略地位，台灣若好，對百貨等內需產業也是好的，對景氣還是樂觀看待。

談到近期熱議的AI話題，徐旭東表示，台灣在AI領域已處於世界領先地位。AI的發展讓台灣在無形中推動自己變得更強大，也能持續支撐工商業的發展。他指出，雖然各行各業都需要導入AI，關鍵在於如何找出最適合應用AI的部分，這才是最大的挑戰。

台灣百貨越開越多家，看似已趨於飽和，但徐旭東則持相反意見，他強調，現在台灣零售業還不夠多，尤其是現在的零售不是把東西開出來就行，而是要注重體驗，給消費者feel（感覺），零售未來將走向 MIX（混合），必須多元化經營。

他以衣服布料舉例，光是衣服春夏秋冬的功能性都不同了，百貨能帶給消費者的更是千變萬化，是dynamic（動盪）的行業，除了跟著時代走外，還要能帶動變化，並持續innovation（創新）與moving（前進）。

遠百在大陸市場僅存重慶遠東城一個據點，問及未來對大陸市場的佈局，徐旭東表示，按照經濟理論，大陸這麼大的市場與龐大的人口下，是應該要繼續，但因為兩岸政治關係，還有許多考量，生意就讓他自然發展。財務副總劉儀婷補充，遠百不排除任何機會，雖然大陸目前經濟緊縮，但任何時代都有好有壞，不見得大環境就不能做，只要有夠適當的點就會再展店。

另外，關於近期匯率波動問題，徐旭東表示，沒有什麼好或壞，但覺得背後有人在操縱，遠百會繼續跟著國際的步驟調整。

遠百零售體系(包括遠百以及轉投資的遠東SOGO、愛買、City'Super等零售事業)2024年營收達1,320億元，每股盈餘1.65元，每股發放現金股利1.35元。

遠百表示，將持續擴大零售版圖，目前遍布45家據點，遠百寶慶已進行原址重建，將在2028年開出。遠百並計劃在新北市TPARK科技園區再添據點，預計在2029年開幕，鄰近亞東醫院及高級住宅區，有望吸引周邊土城、樹林、中永和等客流。遠東SOGO大巨蛋店則會在明年首季全區開出，結合餐飲、文創、國際賽事，期望成為台北東區最年輕、時尚的體驗商場。

面對電子商務崛起以及顧客期望轉變，遠百以「提升顧客體驗」作為主要策略，善用AI，進行數據分析，在對的時間透過對的管道，把對的訊息傳給對的人，讓消費者享受量身定製的服務，113年推播給顧客訊息近400萬則，同時積極將館內打造成體驗式百貨，透過豐富的互動及體驗，還有商品調整，讓消費者有耳目一新的感受。

遠百 徐旭東 AI

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