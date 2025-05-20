撕下「黑鄉」標籤 南港平均房價10年飆漲逾4成
南港近期話題不斷，區域房市熱度也隨之快速攀升。根據實價登錄資料顯示，目前南港區的平均房價約為每坪79萬元，對比2014年的每坪55.1萬元，近10年漲幅高達43.4%、超過4成。中信房屋研展室副理莊思敏指出，南港受惠於政府資源和大型建設的挹注，逐步翻轉過去的舊工業區印象，預計未來隨著各項建設的落實，區域房市交易量能仍有穩健成長的空間，值得購屋民眾留意。
莊思敏指出，隨著政府積極推動東區門戶計畫，加上重大建設利多接連釋出，南港早已擺脫昔日「黑鄉」的刻板印象，華麗轉身為北市最受矚目的房市熱區之一。南港擁有台鐵、高鐵、客運轉運站、捷運板南線、文湖線，以及規劃中的基隆捷運，交通優勢不言而喻。
而且南港軟體工業園區、國家生技園區、台北生技園區、南港展覽館1館2館、中國信託金融園區、LaLaport等大型建設的進駐，更是顯著提升區域房市能見度，吸引了眾多建商進場卡位，並帶動區域房價一路攀升。目前南港新建案的成交單價站上百萬已成常態，部分預售案甚至可以達到每坪150萬以上。
中信房屋南港中研加盟店店長張清松表示，南港新建案房價屢創新高，在比價效應下，最近愈來愈多的購屋者轉而將目光投向CP值相對較高的中古屋市場。中研院生活圈是南港房價較為親民的區塊之一，該區以中研院為中心，區內設有胡適國小、舊莊國小、誠正國中等多間學校，區內文教氣息濃厚、綠覆率高，目前區內中古公寓的房價仍普遍落在4-5字頭，中古大樓、華廈的房價則落在6-7字頭上下，由於兼具價格優勢與優質的居住環境，中研院生活圈也成為很多年輕父母和退休族群的選擇。
張清松指出，南港利多題材豐富，發展前景備受期待，有自住需求或打算長期持有的購屋民眾不妨趁早卡位、放大資產保值與增值的紅利，惟鑒於現階段市況尚未明朗，建議購屋民眾還是要多看、多比較，切忌盲目追價購買，最好是在專業、在地的房仲業者的協助下，挑選最具抗跌保值性的標的。
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