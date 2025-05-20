遠百徐旭東：台灣零售未飽和 百貨要變身MIX商場拚體驗經濟

遠百（2903）董事長徐旭東20日表示，外界以為台灣零售市場已趨飽和，但事實並非如此。零售業在台灣的發展潛力不僅未飽和，反而需求正在增加，市場仍有很大的成長空間。他強調，現代零售已不只是展示商品，更要讓消費者有實際體驗、親自感受產品的空間。

遠百今日舉辦股東會，徐旭東在會後記者會表示，現代消費者期待的是一個「MIX 的商場」，不再只是傳統百貨，而是結合購物、餐飲、娛樂、休閒、文創等多元功能於一體的複合式空間。

目前 SOGO 大巨蛋商場正在進行裝修，預估明年首季開出，遠百接下來還會陸續開出重建的遠百寶慶店以及亞東 TPARK 新據點，預計分別於2028年、2029年開幕。有別於寶慶店是整棟商場，TPARK 則採樓上商辦、樓下商場的設計，瞄準全客層，預計可吸引周邊土城、樹林、中永和等區域客。

徐旭東說，TPARK 園區目標是打造一個整體性強、環境友善的多功能園區，並持續引入創新構想與元素，以提升整體吸引力。他指出，園區發展定位多元，涵蓋娛樂型的 Amusement Park、消費導向的 Shopping Park，以及重視永續的 ESG Park，展現多面向的發展潛力。目前每天都有新進展與新調整，儘管規劃仍持續優化中，但該區具備強大發展空間，加上團隊全力推動，未來將帶動區域成長。

談及中國市場，徐旭東表示，中國市場規模仍然龐大，許多地區仍具發展潛力。雖然在兩岸關係及政治層面上存在一些考量，但他認為，商業發展應回歸市場本質，「生意應該讓它自然發展」，看好中國擁有龐大人口基數有利零售發展。

遠百目前在中國僅剩重慶遠東城一個據點，該店自去年正式開幕以來，持續依據當地生活型態與消費習慣調整商品組合，並配合市場需求進行優化。遠百表示，對於中國大陸市場持開放態度，不排除任何機會，仍會根據適當時機與地點考慮擴張。

近日輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，徐旭東談到 AI 議題也說，AI 已是不可逆的發展方向，「現在什麼都是 AI，主要是沒有那麼多人力可用」，企業勢必得邁向 AI 化。他坦言，AI 化過程極其複雜，且變化快速、涵蓋範圍廣泛，但這正是未來的核心競爭力所在，同時是台灣發展的重要利基。