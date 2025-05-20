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不只帶動北士科買氣 李同榮：輝達讓這群人敢進場

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
北士科示意圖。記者游智文攝影
北士科示意圖。記者游智文攝影

輝達（NVIDIA）宣布海外總部落腳北士科，房市趨勢專家李同榮表示，此消息除了直接提升北士科建案買氣，也會讓一些對兩岸情勢憂心的購屋人，信心有所提升，從觀望轉而進場。

不過，他強調，輝達設立海外總部，只是區域利多，整體房市下修格局不會因此改變。

李同榮表示，過去一年來，兩岸關係急速惡化，不少人因為擔心兩岸開戰因而暫停購屋計畫。

輝達是世界級企業，願意把海外總部設在台北，顯示對岸關係有相當信心；此舉也會讓擔心兩岸形勢的購屋人，信心提振不少，從觀望轉而敢於進場。

他表示，輝達房市核心效應，仍在北士科，當地房價起步高，這幾年又漲得很快，近來當地建案銷售情況都不是很好，但輝達宣布後，一些賣不好的建案可望順銷，成為今年房市520檔期亮點。

至於是否帶動價格再漲一波，有待觀察，畢竟目前房價已到120萬元上下，已經不低。

李同榮表示，北士科僅97公頃，腹地不夠大，如果未來5到10年，能結合300公頃的社子島開發，那麼北市「北區」門戶大開，繼東區、西區之後，成為新亮點。

輝達 房市 建案

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