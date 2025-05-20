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「HINO 運轉幸福家」 優良駕駛招募計畫熱烈開跑

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
優良駕駛招募計畫。業者提供
優良駕駛招募計畫。業者提供

TOYOTA、HINO商用車台灣總代理和泰汽車2024年首次舉辦「優良駕駛招募活動」，向這一群辛勤付出的優良駕駛致上最高敬意，感謝大家共同守護道路安全，今年持續推動優良駕駛招募計畫，即日起開放報名。

和泰集團表示，獎勵促進道路安全之駕駛人，2024年活動起跑後吸引多人關注並用行動熱情參與，經過一番嚴格審核程序後，最終有25位駕駛人脫穎而出榮獲優良駕駛殊榮，第一名優良駕駛得主更獲得新台幣5萬元獎金。

本次活動協同財團法人和泰純青社會福利基金會聯合舉辦，除了邀請HINO商用車車主率先參加，更歡迎所有商用車車主(不限品牌)參加；凡駕駛3.49噸(含)以上商用車且符合優良駕駛條件者皆可報名參加。

所有參加者請於7月31日前備妥相關文件郵寄至指定地點，審核通過即可獲得新台幣2萬元獎金。另外，參加者之在學子女只要檢附學籍&達到成績門檻之證明文件，再加碼子女獎學金；國小至高中(職)可獲得新台幣1萬元、大專以上可獲得新台幣2萬元，每一位優良駕駛總獎勵金最高可獲得新台幣4萬元。

「HINO運轉幸福家」活動海報。業者提供
「HINO運轉幸福家」活動海報。業者提供

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