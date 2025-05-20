TOYOTA 推新服務！COROLLA CROSS 原廠升級 LED 窗控開關
TOYOTA升級服務再度推出新商品，為滿足COROLLA CROSS車主在低光源環境下，迅速找到窗控開關位置的需求，TOYOTA原廠全新推出「LED窗控開關」升級服務，讓夜間操作一目了然，兼顧美感與實用性，打造專屬車主的質感座艙氛圍。
此次升級專為2020至2024年式COROLLA CROSS全車系量身打造，包含HYBRID、汽油、GR SPORT全車型均適用。升級後，駕駛座側之四門窗控開關皆具LED光條，享受夜間輕鬆辨識與操作的便利。
本次升級採用TOYOTA原廠開發零件，品質有保障且組裝契合度高，加上專業技師施工，並提供自安裝日起1年或行駛里程2萬公里之原廠保固(以先到者為準)，讓車主無後顧之憂輕鬆升級。即日起，全台TOYOTA服務據點皆可進行升級，專案優惠價2,180元（含稅及安裝工資）。現在就讓TOYOTA原廠升級，替您點亮每一次駕駛旅程。
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