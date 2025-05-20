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徐旭東：匯率人為操縱因素大 對零售業來說就是按照變化調整

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
遠百董事長徐旭東表示，「（匯率）怎麼可能今天跌30%，明天漲20%？一定背後有操縱因素。記者林海／攝影
遠百董事長徐旭東表示，「（匯率）怎麼可能今天跌30%，明天漲20%？一定背後有操縱因素。記者林海／攝影

遠東百貨今日舉行股東會，董事長徐旭東表示，零售業是動盪的行業，變化速度快，要不斷創新才能跟上腳步，匯率波動因素太複雜，人為因素大「（匯率）怎麼可能今天跌30%，明天漲20%？一定背後有操縱因素」，但對零售業來說，就是按照變化調整。

受關稅、匯率因素影響，外在環境變化大，總經理徐雪芳則表示，上半年至今業績仍持平，今年下半年的挑戰大，但沒有悲觀的權利，仍是要持續努力。

遠百零售體系去年營收為1320億元，稅後淨利23.3億元，每股盈餘1.65元，每股配發現金股利1.35元，其中遠百營收高達593億元，但總經理徐雪芳仍表示，百貨行業競爭激烈、充滿挑戰，若是滿意就不會進步，因此還是要繼續努力。

徐旭東也說，遠百會持續擴大零售版圖，目前共有45家據點，未來將加快展店布局，創造成長動能，其中遠百寶慶已進行原址重建，預計2028年投入營運，並計劃在新北市TPARK科技園區再添據點，鄰近亞東醫院及高級住宅區，發展潛力可期。

對於大巨蛋商場遠東Garden City，徐旭東則認為，消費者需求太多，挑戰性很高；而目前遠百在大陸僅剩一個據點，徐旭東則說，大陸的市場相當大、人口多，當然可以再開店，但兩岸關係也是需要考慮的因素。

遠百 徐旭東 匯率

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