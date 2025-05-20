事欣科獲波音認證 傳將接獲軍工大單

事欣科（4916）於今年第1季進行波音認證，預期5月底將正式拿到證書，法人指出，近期將再接再厲拿下波音軍工業務訂單，主要應用於無人機，為今年營運添動能。

市場傳出，該筆訂單洽談已近尾聲，主要由事欣科集團位於加州之子公司取得，據悉該子公司為唯一獲ITAR認證之台廠企業，取得該認證，主要才可以承接美國國防軍工相關業務，事欣科加州子公司經多方爭取，以其製程及技術傳獲波音認證，將有利於拿下波音近期新的無人機訂單。

法人指出，如取得波音認證及此筆新的訂單，代表事欣科製程及技進入新的哩程，助其拓展更大的國防軍工業務，營運可期，事欣科亦將規劃於近期舉辦法說會，說明近期的業務展望。