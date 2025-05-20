一表看南港房價10年變化 年輕父母改選這生活圈

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經濟日報／ 記者游智文／即時報導
南港街景。圖／中信房屋南港中研加盟店提供
南港街景。圖／中信房屋南港中研加盟店提供

南港近期話題不斷，區域房市熱度也隨之快速攀升。根據實價登錄資料顯示，目前南港區平均房價約為每坪79萬元，對比2014年的每坪55.1萬元，近10年漲幅高達43.4%、超過四成。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，政府推動東區門戶計畫，加上重大建設利多接連釋出，南港早已擺脫昔日「黑鄉」的刻板印象，華麗轉身為北市最受矚目的房市熱區之一。

她表示，南港擁有台鐵、高鐵、客運轉運站、捷運板南線、文湖線，以及規劃中的基隆捷運，加上南軟園區、國家生技園區、台北生技園區、南港展覽館、中國信託金融園區、LaLaport等大型建設，吸引了眾多建商進場卡位，並帶動區域房價一路攀升，目前南港新建案的成交單價站上百萬已成常態，部分預售案甚至可以達到每坪150萬以上。

中信房屋南港中研加盟店店長張清松表示，南港新建案房價屢創新高，在比價效應下，最近愈來愈多的購屋者轉而將目光投向CP值相對較高的中古屋市場。

中研院生活圈是南港房價較為親民的區塊之一，該區以中研院為中心，區內設有胡適國小、舊莊國小、誠正國中等多間學校，區內文教氣息濃厚、綠覆率高，目前區內中古公寓的房價仍普遍落在4-5字頭，中古大樓、華廈的房價則落在6-7字頭上下，由於兼具價格優勢與優質的居住環境，中研院生活圈也成為很多年輕父母和退休族群的選擇。

張清松指出，南港利多題材豐富，發展前景備受期待，有自住需求或打算長期持有的購屋民眾不妨趁早卡位、放大資產保值與增值的紅利，不過現階段市況尚未明朗，購屋民眾還是要多看、多比較，切忌盲目追價購買。

近10年南港平均房價變化。資料來源／中信房屋
近10年南港平均房價變化。資料來源／中信房屋

房價 中研院

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